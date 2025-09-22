Jedna od vodećih duhanskih kompanija u zemlji obilježava 20 godina rada: “Bezdimni proizvodi čine 40% naših globalnih prihoda”

Philip Morris Zagreb ove godine obilježava dva desetljeća poslovanja. Tim povodom razgovarali smo s članovima Uprave o dosadašnjem radu tvrtke i razvoju proizvoda.

Kroz usmjerenost na održivost, kao dio Philip Morris Internationala (PMI), jedine međunarodne duhanske kompanije koja se javno obvezala na postupnu zamjenu cigareta znanstveno potvrđenim, manje štetnim alternativama za punoljetne pušače, Philip Morris Zagreb (PMZ) aktivno sudjeluje u implementaciji te promjene na hrvatskom tržištu.

“Posebno sam ponosna na Philip Morris Zagreb, tim ljudi koji svakodnevno ulažu veliki trud i strast te dosljedno našoj hrabroj viziji ostvaruju iznimne rezultate kako bismo nastavili značajno ulagati u inovativna rješenja i kreirati nova radna mjesta u Hrvatskoj. Zahvalna sam što radim s talentiranim i sposobnim profesionalcima, divnim ljudima koji me svakodnevno inspiriraju i motiviraju. Ponosna sam i na dugogodišnje suradnje s velikim brojem partnera te naše zajedničke poslovne uspjehe. I zahvalna sam što već danas radeći svoj posao vidimo konkretne rezultate kako možemo pomoći unaprijediti živote gotovo milijun pušača u Hrvatskoj.

Transformacija koju smo pokrenuli na globalnoj razini prije nešto više od 10 godina pomaknula je težište našeg poslovanja s proizvodnje cigareta na razvoj bezdimnih proizvoda, koji su, iako ne bez rizika, manje štetni od nastavka pušenja i time duboko promijenila cjelokupnu duhansku industriju. Philip Morris je jedina duhanska tvrtka na svijetu koja se, nakon što je potaknula vlastitu promjenu i promjenu cijele industrije, javno obvezala postupno ukinuti proizvodnju i prodaju cigareta i to što je brže moguće. Već smo gotovo na polovici tog puta, budući da bezdimni proizvodi čine oko 40% naših globalnih prihoda. Svijet je danas pred mogućnošću i šansom oprostiti se od ere cigareta zahvaljujući inovacijama i odlukama punoljetnih potrošača koji biraju bolje alternative pušenju. No da bi što prije uspjeli u tome, uz velika ulaganja u inovacije i znanost, potrebna je suradnja s vladama i društvom”, istaknula je Anita Letica, predsjednica Uprave PMZ-a.

Bezdimni proizvodi zastupljeni su na čak 97 tržišta diljem svijeta.

“Rast prihoda iz segmenta bezdimnih proizvoda važno je mjerilo koje pokazuje kako punoljetni pušači spremno prihvaćaju inovativna rješenja za smanjenje štetnosti. Dodatno, uspjeh ovog segmenta poslovanja reflektira i promjene na regulatornoj razini. Američka regulatorna agencija FDA prepoznala je, kroz rigorozan proces evaluacije, IQOS uređaj za grijanje duhana i Zyn nikotinske vrećice kao proizvode koji predstavljaju manji rizik od nastavka pušenja cigareta. Taj primjer potvrđuje da, uz inovacije temeljene na dokazima, i regulatorni sustavi mogu aktivno podržati razvoj industrije u smjeru smanjene štetnosti, a veće koristi za javno zdravlje”, kaže Letica.

Razvoj bezdimnih proizvoda

U razvoj bezdimnih proizvoda uključeni su vrhunski istraživači i stručnjaci, a više od 1.500 znanstvenika, inženjera i tehničara rade u istraživačkim centrima u Švicarskoj i Singapuru, pri čemu su objavili preko 530 znanstvenih radova i registrirali više od 3.700 patenata. Rezultati pokazuju da proizvodi bez sagorijevanja stvaraju znatno niže razine štetnih i potencijalno štetnih tvari u odnosu na cigarete.

“Zahvaljujući inovacijama u obliku bezdimnih proizvoda, imamo mogućnost značajno smanjiti javnozdravstvene rizike povezane s pušenjem. Primjeri poput Švedske, koja je zahvaljujući prihvaćanju manje štetnih alternativa smanjila stopu pušenja na najniže razine ili Japana, gdje su bezdimni proizvodi doveli do dvoznamenkastog pada prodaje cigareta, pokazuju što je moguće kada inovacije naiđu na podršku regulatora i potrošača.

Smanjenje štete od duhana ima smisla – znanstveno utemeljene alternative mogu pomoći punoljetnim pušačima da se brže ostave cigareta nego što to mogu zabrane i porezi, doprinoseći time unaprjeđenju javnog zdravlja. Rasprava više ne bi trebala biti trebamo li ponuditi manje štetne opcije, nego kako ih što brže i učinkovitije učiniti dostupnima milijardi ljudi koji, u nedostatku istih, nastavljaju pušiti”, kaže Stanko Kršlović, član Uprave PMZ-a i voditelj korporativnih poslova u PMZ-u.

Plan je da do 2030. godine udio bezdimnih proizvoda prijeđe dvije trećine ukupnog prihoda, čime bi PMI postao “substantially smoke-free”.

“Idemo snažno prema tom cilju i to ne samo zato što imamo jasnu strategiju, već i zato što smo već sada pokazali da je promjena moguća. Uz regulatorne okvire koji priznaju znanstvene dokaze, taj broj može biti još veći i brži. EU ima priliku pokazati globalno vodstvo u ovom području i kreirati propise utemeljene na znanosti koji će ubrzati prelazak punoljetnih pušača na manje štetne alternative. Sada je pravi trenutak da se politike usklade s ritmom inovacija jer svako odgađanje znači godine izgubljenog napretka za javno zdravlje i društvo u cjelini”, naglasio je.

S obzirom na očekivane revizije EU direktiva koje reguliraju duhanske proizvode, Kršlović je naveo koje su po njegovom mišljenju ključne točke koje bi nova regulativa trebala adresirati.

“Duhanski proizvodi su pod strogim pravilima i regulacijom, i mi to u potpunosti podržavamo, uz nultu stopu tolerancije prema maloljetničkoj konzumaciji bilo kakvih nikotinskih ili duhanskih proizvoda. Naši bezdimni proizvodi namijenjeni su isključivo punoljetnim pušačima koji bi inače nastavili pušiti. Međutim, vjerujemo da bismo kao društvo trebali ubrzati prelazak punoljetnih pušača na manje štetne alternative pa bi stoga regulativa trebala biti proporcionalna riziku. Ne zagovaramo deregulaciju, već proporcionalan pristup koji podržava inovacije koje smanjuju rizik jer razlike u regulaciji i oporezivanju proizvoda prema stupnju rizika imaju snagu potaknuti potrošače da biraju manje štetne alternative i odvratiti ih od najštetnijih proizvoda.”

Transformacija tvrtke

U tvrtki nude fleksibilne modele rada, kontinuirane programe razvoja i jasne puteve napredovanja, što zaposlenicima osigurava da njihov profesionalni rast ide ukorak s razvojem kompanije.

“Ljudi koji rade u PMZ-u ne ostaju zato što moraju, nego zato što vjeruju u viziju kompanije i osjećaju da su dio jedne od najvećih poslovnih transformacija u novijoj povijesti. Za našu transformaciju bilo je važno snažno vodstvo, ali jednako tako bili su važni svi zaposlenici koji su dokazali da imaju sposobnosti percipirati širu sliku i dugoročne ciljeve, ostvariti ono što je bilo izvan prethodnog iskustva, a time se inspirirati i voditi u svakodnevnom radu”, rekao je Marin Mlinarić, član Uprave PMZ-a i direktor ljudskih potencijala i organizacijske kultura za Hrvatsku i Sloveniju.

Philip Morris Zagreb posjeduje međunarodni Equal-Salary certifikat, koji potvrđuje da organizacija pruža jednaku plaću i mogućnosti za muškarce i žene.

“Na hrvatskom, kao i globalnom tržištu rada i dalje postoji rodni jaz u plaćama i napredovanju. Equal-Salary certifikat, koji obnavljamo već sedmu godinu zaredom, dokaz je da u PMZ-u taj jaz ne postoji, kod nas su jednake plaće i jednake prilike za rast i razvoj karijere realnost. Uz to, već deset godina imamo i certifikat Poslodavac Partner, što potvrđuje da naš HR sustav spada među najnaprednije u Hrvatskoj. Kombinacija ta dva priznanja pokazuje da kod nas ljudi imaju i odlične uvjete i jasne prilike za razvoj, bilo da žele graditi karijeru u Hrvatskoj ili na međunarodnoj razini. To je razlog zašto vrhunski stručnjaci, ali i mladi talenti biraju upravo nas – jer žele raditi tamo gdje njihov doprinos ima stvarnu težinu i gdje mogu unaprijediti svoje sposobnosti, a time i konkurentnost na tržištu rada u budućnosti.”

Marijana Bubalo, članica Uprave PMZ-a, Head of Consumer Experience, Marketing & Digital za Hrvatsku i Sloveniju osvrnula se na razvoj kategorije proizvoda bez dima u Hrvatskoj tijekom posljednjih nekoliko godina.

“Transformacija industrije nikotinskih proizvoda, kako globalno tako i lokalno, ubrzala se posljednjih nekoliko godina, potaknuta potrebom punoljetnih potrošača za alternativama koje su, iako ne bez rizika, manje štetne u odnosu na nastavak pušenja. PMI je bio u prvim redovima ove transformacije lansiranjem uređaja za grijanje duhana IQOS i nastavljamo ulagati kako bismo odgovorili na potrebe punoljetnih pušača potrošača koje se stalno mijenjaju. Međutim, u svijetu brzih promjena, potrošači traže dodatne alternative koje mogu odgovoriti i na druge potrebe. Stoga smo proširili smo svoj portfelj kako bismo uključili VEEV u segment e-cigareta, a uskoro ćemo se proširiti i na segment nikotinskih vrećica, sa ZYNom, vodećim svjetskim brendom nikotinskih vrećica.”

Dodala je kako je PMI-jeva predanost inovacijama temeljenim na znanosti jedan od glavnih razloga vodeće pozicije tvrtke u segmentu bezdimnih proizvoda.

“Više od 1.500 znanstvenika i inženjera svakodnevno razvija i testira bezdimne proizvode, tako smo postali organizacija vođena znanošću i tehnologijom. Naša transformacija je jedna od najvećih u korporativnoj povijesti, pri čemu ne mislim samo na promjenu proizvoda, već i način na koji donosimo odluke i sudjelujemo u globalnom dijalogu o smanjenju štete i posljedica uzrokovanih pušenjem.

Današnji potrošači traže činjenice i dokaze – zato su naše bezdimne alternative utemeljene na znanosti. Uz 532 recenzirane znanstvene studije objavljene od 2008., javno dostupne podatke i podneske regulatorima širom svijeta, punoljetnim pušačima dajemo informacije koje im pomažu donijeti bolje odluke. To je put naprijed – informirani izbori temeljeni na znanosti, koji mogu promijeniti živote.”

Ciljevi kompanije

Predsjednica Uprave PMZ-a Anita Letica je istaknula kako je cilj u idućih pet godina povećati utjecaj transformacije te podržati smanjenje stope pušenja u Hrvatskoj kroz prelazak punoljetnih pušača koji bi inače nastavili konzumirati bezdimne proizvode.

“Uložili smo više od 14 milijardi dolara u istraživanje i razvoj bezdimnih proizvoda, što je rezultiralo inovacijama koje su, iako ne bez rizika, znanstveno dokazane kao manje štetne alternative za punoljetne pušače koji ne prestaju pušiti. Otvoreni smo za suradnju s regulatorima i relevantnim dionicima kako bi te znanstveno potkrijepljene inovacije ostvarile svoj potencijal u značajnijem smanjenju stope pušenja i unaprjeđenju javnog zdravstva.”

Naglasila je kako je transformacija PMI-ja otvorila i nove gospodarske prilike: od ulaganja u istraživanje i razvoj do razvoja novih proizvodnih linija i usluga. Od 2019. do 2023. PMI-jev doprinos generirao je više od 289 milijardi eura za gospodarstvo EU-a te su podržali milijun radnih mjesta diljem vrijednosnog lanca i uplatili 181,3 milijarde eura u porezima. Presudnim smatra uključivo donošenje politika vođenih inovacijama prilikom donošenja propisa na razini EU, a koji će oblikovati budućnost javnog zdravstva i industrijske konkurentnosti.