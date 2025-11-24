Još jedna zemlja planira zabraniti društvene mreže mlađima od 16 godina

Malezija planira zabraniti društvene mreže mlađima od 16 godina od 2026., pridružujući se rastućem popisu zemalja koje odlučuju ograničiti pristup digitalnim platformama zbog zabrinutosti za sigurnost djece.

Ministar komunikacija Fahmi Fadzil izjavio je da vlada preispituje mehanizme koji se koriste za nametanje dobnih ograničenja za korištenje društvenih mreža u Australiji i drugim zemljama, navodeći potrebu zaštite mladih od elektroničkog nasilja, financijskih prijevara i seksualnog zlostavljanja djece.

“Nadamo se da će se do sljedeće godine platforme društvenih medija pridržavati vladine odluke o zabrani otvaranja korisničkih računa osobama mlađim od 16 godina“, rekao je novinarima, piše The Star.

Utjecaj društvenih mreža na zdravlje i sigurnost djece postao je sve veći globalni problem, a tvrtke poput TikToka, Snapchata, Googlea i Mete – operatera Facebooka, Instagrama i WhatsAppa, suočavaju se s tužbama u Sjedinjenim Državama zbog svoje uloge u poticanju krize mentalnog zdravlja.

U Australiji će platforme društvenih medija sljedećeg mjeseca deaktivirati račune korisnicima mlađima od 16 godina, u okviru sveobuhvatne zabrane za tinejdžere koju pomno prate regulatori diljem svijeta.

Indonezija u siječnju planira postaviti minimalnu dob za korisnike društvenih mreža, ali je kasnije izdala manje stroge propise kojima se od tehnoloških platformi zahtijeva filtriranje negativnog sadržaja i uvođenje strožih mjera provjere dobi.

Malezija je posljednjih godina stavila tvrtke društvenih medija pod stroži nadzor kao odgovor na ono što tvrdi da je porast štetnog sadržaja, uključujući online kockanje i objave povezane s rasom i religijom.