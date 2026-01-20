Kineske “gazele” grabe prema prvom mjestu svjetske ljestvice

Kina je u 2025. godini zauzela drugo mjesto na svjetskoj ljestvici po broju inovativnih i brzorastućih malih tvrtki, odmah iza SAD-a, pokazalo je istraživanje savjetodavne tvrtke Hurun.

Od 819 svjetskih tvrtki ‘gazela’ koje će u roku od tri godine vjerojatno dosegnuti vrijednost od milijardu dolara, najviše ih je lani imalo sjedište u SAD-u, ukupno 302, za osam posto manje nego u 2024., pokazalo je u utorak izvješće Future Unicorns, Global Gazelles Index 2025.

“Hurunove gazele jako su mlade, prosječna im je ‘dob’ devet godina, ali već su vrijedne u prosjeku 700 milijuna dolara”, pišu autori izvješća, dodajući i da prihod većine raste za 20 posto godišnje.

Kina je lani imala 278 ‘gazela’, za osam posto više nego godinu ranije, što joj je donijelo drugo mjesto na svjetskoj ljestvici.

EU je pak imao 74 gazele, s udjelom u ukupnoj brojci od samo devet posto, pokazuje istraživanje. Najviše ih je zabilježeno u Njemačkoj, ukupno 25, a slijede Francuska sa 14, Nizozemska s pet, te Švedska i Španjolska sa po četiri gazele.

San Francisco na čelu

Ljestvicu gradova s ​​najviše ‘gazela’ predvodi San Francisco, a slijede Šangaj, Peking, New York i Shenzhen. SAD i Kina zajedno čine 71 posto svjetskih tvrtki-gazela.

Pojam “tvrtki gazela” skovao je ekonomist David Birch u knjizi “Job Creation in America: How Our Smallest Companies Put the Most People to Work iz 1987. godine”, govoreći o kompanijama čiji je prihod tijekom godišnjeg razdoblja rasta za najmanje 20 posto godišnje, počevši od iznosa od najmanje 100 tisuća dolara, stoji na stranici Svjetskog ekonomskog foruma (WEF).

Takve tvrtke generiraju većinu neto novih radnih mjesta u gospodarstvu, naveo je Birch u knjizi.

Ukupno 146 ‘gazela’ izraslo je u 2025. godini u ‘jednoroge’, dosegnuvši tržišnu kapitalizaciju od milijardu dolara. Najviše njih registrirano je u SAD-u, ukupno 82, a 26 imalo je sjedište u Kini.

Inovacije u medicini

Od 2019. godine broj ‘gazela’ u Kini gotovo se učetverostručio, popevši se sa 70 na trenutnih 278, pokazalo je pak istraživanje Huruna.

“Samo u protekloj godini na popis je dodano 55 novih kineskih tvrtki, a biotehnologija i poluvodiči ističu se kao sektori s najvećim brojem budućih jednoroga”, rekao je predsjednik i glavni istraživač Hurun Reporta Rupert Hoogewerf.

“Inovacije na području medicinskih uređaja, biotehnologije i digitalnog zdravstva mijenjaju iz temelja liječenje bolesti, dijagnostiku i njegu pacijenata, a tu revoluciju u zdravstvu predvode Kina i SAD”, dodao je Hoogewerf, poznat i pod kineskim imenom Hu Run.

Među primjerima uspješne tranzicije kineskih ‘gazela’ u ‘jednoroge’ autori izvješća izdvojili su biotehnološku tvrtku TransThera Sciences sa sjedištem u kineskom Nanjingu.

TransThera Sciences osmislila je platformu za precizne lijekove od malih molekula koji ponovo aktiviraju otpornog organizma na antibiotike.