Ovaj Europljanin izgubio je 12,5 milijardi dolara nakon Trumpove prijetnje carinama na francuska vina

Prijetnja uvođenjem carina od 200 posto na francuska vina i šampanjce srušila je dionice LVMH-a i u jednom danu značajno smanjila imovinu najbogatijeg Europljanina.

Bogatstvo Bernarda Arnaulta, najbogatije osobe u Europi, smanjilo se u utorak za 12,5 milijardi dolara nakon što je prijetnja predsjednika Donalda Trumpa o uvođenju carina od 200 posto na francuska vina i šampanjce srušila dionice njegova luksuznog konglomerata LVMH. Dionice Louis Vuitton Moët Hennessyja, kojima se trguje na pariškoj burzi, pale su u utorak za više od tri posto, na 565,10 eura, nakon što je Trump prijetnju iznio u ponedjeljak navečer.

LVMH posjeduje nekoliko ključnih francuskih luksuznih brendova alkoholnih pića, među kojima su Moët & Chandon, Dom Pérignon, Château Cheval Blanc, Veuve Clicquot, Ruinart i Château d’Yquem.

Trump je prijetnju carinama iznio u ponedjeljak navečer, kada su ga novinari u Miamiju pitali o navodnoj nespremnosti francuskog predsjednika Emmanuela Macrona da se pridruži njegovu Odboru za mir u Gazi.

U početku je Trump rekao da “nitko njega ne želi” u tom odboru, a zatim je dodao: “Uvest ću carinu od 200 posto na njegova vina i šampanjce pa će se pridružiti.”

Prijetnja dolazi svega nekoliko dana nakon što je predsjednik najavio da će uvesti opću carinu od 10 posto na uvoz iz osam velikih europskih zemalja zbog njihova odbijanja da podrže njegov plan preuzimanja kontrole nad Grenlandom. Prema procjenama Forbesa, vrijednost bogatstva Bernarda Arnaulta iznosi 169,8 milijardi dolara, što ga čini sedmom najbogatijom osobom na svijetu na ljestvici Real Time Billionaires. Iako predsjednik uprave i glavni izvršni direktor LVMH-a i dalje uvjerljivo drži titulu najbogatije osobe u Europi, njegovo se bogatstvo u posljednja 24 sata smanjilo za više od 12,5 milijardi dolara.

Na globalnoj ljestvici Arnaultova imovina i dalje je više od osam milijardi dolara veća od one Jensena Huanga, osmog na listi i glavnog izvršnog direktora Nvidije. Ipak, čini se malo vjerojatnim da će Huang u utorak prestići Arnaulta, s obzirom na to da su dionice Nvidije također u padu od 2,44 posto u prettrgovanju, uslijed šireg pada terminskih ugovora na američkim burzama.

Siladitya Ray, novinar Forbesa