Dobra vijest za ljubitelje francuskih konjaka: “Spuštamo cijene kako bismo privukli više kupaca”

Novi direktor Rémy Cointreaua najavio je početak nove ere – snižavanje cijena se nastavlja, a obnova prodanih količina i povratak potrošača ostaju apsolutni prioritet.

Novi izvršni direktor Rémy Cointreaua Franck Marilly u četvrtak je predstavio niz strateških promjena, uključujući snižavanje cijena kako bi se prodalo više konjaka, te poručio da je najgore prošlo za posrnulog francuskog proizvođača alkoholnih pića na njegovom ključnom američkom tržištu.

Dionice proizvođača konjaka Rémy Martina i likera Cointreau porasle su više od četiri posto nakon što je operativna dobit u prvom polugodištu pala manje od očekivanog, a glavni izvršni direktor obećao povratak rasta u drugoj polovici godine. Također je predstavio plan koji preusmjerava fokus s očuvanja profita kroz visoke cijene na ponovno podizanje prodanih količina, piše Reuters.

Najgore je prošlo

Dionice Rémyja snažno su potonule nakon godina oštrog pada prodaje, ponovljenih snižavanja prognoza prihoda i ukidanja ciljeva za 2030. zbog usporavanja na njegovim ključnim tržištima u Sjedinjenim Državama i Kini. Marilly je rekao da je prvih šest mjeseci bilo izazovno, ali da predstavlja “početak nove ere” za Rémy.

“Jasno je da je potrebna transformacija”, rekao je investitorima tijekom svoje prve prezentacije rezultata otkako je u lipnju preuzeo dužnost, najavljujući plan rasta koji će biti detaljnije razrađen iduće godine. Istaknuo je da je Rémy bio previše dogmatičan u određivanju cijena, posebno na ključnom američkom tržištu, gdje su se financijski pritisnuti potrošači okrenuli od konjaka, a osobito od Rémyjevih brendova, dok su ih konkurenti potkopavali nižim cijenama.

Jača promocija i nova tržišta

Iako je najgore u SAD-u prošlo, Marilly je rekao da će Rémy nastaviti sa snižavanjem cijena, premda će to štetiti profitnoj marži, dodajući da je oživljavanje prodanih količina prioritet broj jedan i da čak i male promjene mogu imati učinak.

Također je rekao da će Rémy nastojati poboljšati generiranje novca, uključujući preispitivanje portfelja brendova, povećanje učinkovitosti oglašavanja i promocija te razvoj novih tržišta.

Analitičar Jefferiesa Edward Mundy rekao je da investitori “trebaju dokaz da je dobit dosegla svoje najniže razine i da su trenutačni izazovi privremeni”, nakon Rémyjeve objave.