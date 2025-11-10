Može li “Drastični Dave” preporoditi najvećeg proizvođača alkohola na svijetu?

Spasitelj Tesca i Unilevera dolazi u Diageo nakon što je kompanija posljednjih godina zapala u ozbiljne probleme, a bivša direktorica Debra Crew smijenjena je u srpnju zbog neuspjeha u zaustavljanju negativnog trenda.

Najveći svjetski proizvođač alkoholnih pića Diageo, u čijem se portfelju nalaze brendovi poput Guinnessa i i Johnnie Walkera, objavio je da će novi glavni izvršni direktor kompanije biti Dave Lewis. Bivši čelnik Tesca preuzeti će dužnost 1. siječnja, a zamijenit će Nika Jhangianija, dosadašnjeg glavnog financijskog direktora grupe, koji je obnašao funkciju privremenog glavnog izvršnog direktora. Potraga za novim direktorom započela je u srpnju, nakon što je Debra Crew praktički smijenjena s čela kompanije nakon dvije godine mandata. Tijekom njezina vodstva vrijednost dionica pala je za 40 posto, piše Sky News.

Debra Crew pokrenula je veliki plan rezanja troškova samo nekoliko mjeseci prije nego što je odstupila s dužnosti, s ciljem uštede od 500 milijuna američkih dolara, dok je poslovanje kompanije bilo pod pritiskom i suočeno s godišnjim troškom od 150 milijuna dolara zbog viših američkih carina. Plan oporavka koji je Crew pokušala provesti investitori su ocijenili nedovoljno ambicioznim.

Dave Lewis vodio je šestogodišnji proces preokreta u Tesku, najvećem britanskom maloprodajnom lancu, od 2014. godine. Nadimak “Drastic Dave” zaradio je još u svojoj prethodnoj ulozi u kompaniji Unilever, globalnom proizvođaču robe široke potrošnje, gdje je postigao slične uspjehe zahvaljujući rezanju troškova i ciljanim marketinškim potezima.

Dionice su odmah porasle

Iako je Diageo u vrijeme tržišnog pada prošao bolje od konkurenata, vrijednost njegovih dionica i dalje se kreće oko najnižih razina u posljednjih deset godina. Tek prošlog tjedna kompanija je dodatno snizila prognozu prodaje i dobiti za iduću godinu.

Predsjednik uprave Diagea, John Manzoni, poručio je investitorima da Upravni odbor jednoglasno smatra kako Lewis posjeduje i opsežno iskustvo glavnog izvršnog direktora, i dokazano vodstvo u izgradnji i marketingu svjetski poznatih brendova, “upravo ono što je Diageu sada potrebno.”

Dave Lewis izjavio je kako je Diageo globalna kompanija s iznimno snažnim portfeljem brendova te da mu je izuzetno drago što se pridružujem timu. “Tržište se suočava s određenim izazovima, ali pred nama su i velike prilike. Veselim se suradnji s timom na suočavanju s tim izazovima i iskorištavanju prilika na način koji će stvarati vrijednost za dioničare.”

Dionice Diagea porasle su sedam posto nakon objave vijesti o njegovom imenovanju.

Trebat će mu vremena

Matt Britzman, viši analitičar kapitalnih ulaganja u Hargreaves Lansdownu, komentirao je kako Lewis donosi duboko iskustvo u radu s potrošačkim brendovima iz vremena kada je vodio Tesco i desetljeća provedenih u Unileveru, iako nema izravnog iskustva u industriji alkoholnih pića. “Investitori će vjerojatno pozdraviti njegovo snažno marketinško znanje, ali svaka veća strateška promjena zahtijevat će vrijeme – što znači da će se u kratkom roku fokus morati zadržati na suočavanju s teškim tržišnim okolnostima.”

Diageo, najveći svjetski proizvođač alkoholnih pića, u portfelju ima neke od najpoznatijih globalnih brendova, uključujući Johnnie Walker, Guinness, Smirnoff, Baileys, Tanqueray i Captain Morgan. Osnovan 1997. spajanjem kompanija Grand Metropolitan i Guinness, danas posluje u više od 180 zemalja i zapošljava više od 25.000 ljudi.