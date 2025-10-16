Pobuna dioničara: Glavnom kandidatu za čelnika Guinnessa i Johnnie Walkera “bez obrazloženja” isplaćeno 8,5 mil. funti

Glavnom kandidatu za šefa Diageoa Niku Jhangianiju, koji tu funkciju privremeno obavlja od srpnja, tvrtka je kao nagradu dodijelila dionice vrijedne više od osam milijuna funti, ne iznoseći jasne kriterije zašto je to učinila.

Diageo, posrnuli vlasnik Guinnessa i Johnnie Walkera, suočit će se sljedećeg mjeseca s pobunom dioničara zbog gotovo 8,5 milijuna funti vrijednih dionica dodijeljenih najvećem kandidatu za novog glavnog izvršnog direktora.

Prema saznanjima Sky Newsa, investitori u Diageou pozvani su da glasaju protiv izvješća o plaćama na godišnjoj skupštini početkom studenoga, jer su nezadovoljni izostankom uvjeta o uspješnosti koji su trebali biti vezani uz dionice dodijeljene Niku Jhangianiju. On se tvrtki – koja također posjeduje brendove Baileys i Smirnoff – pridružio prije nešto više od godinu dana kao financijski direktor. U srpnju je privremeno preuzeo mjesto glavnog izvršnog direktora, nakon što je Debra Crew smijenjena zbog slabe poslovne izvedbe kompanije.

Glass Lewis, jedna od vodećih savjetodavnih kuća koja daje preporuke institucionalnim ulagačima o glasanju, pozvala je dioničare da odbace Diageovo izvješće o plaćama zbog načina na koji su Jhangianiju dodijeljene nagrade u dionicama.

“S obzirom na značajan iznos nagrada, od otprilike 8,48 milijuna funti, vjerujemo da su dioničari opravdano mogli očekivati jasnije pojašnjenje o kriterijima koji su povezani s tim nagradama”, stoji u izvješću Glass Lewisa.

“U nedostatku uvjerivog obrazloženja zašto većina nagrada nije vezana uz učinak, smatramo da ovaj problem trenutno onemogućuje podršku dioničara za ovaj prijedlog.”

Glasanje o izvješću o naknadama ima savjetodavni karakter, što znači da rezultat nije obvezujući za Diageo.

Kao odgovor na preporuku Glass Lewisa, glasnogovornik Diagea rekao je kako je ugovor o zapošljavanju bio pretežno u obliku dionica i služio je kao naknada Niku za ono što je izgubio napuštanjem svog prethodnog poslodavca kako bi se pridružio Diageu. “Kada određuje strukturu i vrijednost takvih dogovora, Odbor za naknade nastoji osigurati da svaka naknada ima pravednu vrijednost, ne veću od vrijednosti nagrada kojih se kandidat odrekao. Kao izvršni direktor, Nik je podložan obvezi posjedovanja dionica i tijekom svog mandata i nakon prestanka zaposlenja.“

Jhangiani se u poslovnim krugovima smatra glavnim kandidatom za trajnog nasljednika Debre Crew, a odluka o njegovom imenovanju mogla bi biti donesena već sljedećeg mjeseca.