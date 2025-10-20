Kinesko gospodarstvo usporilo u trećem tromjesečju

Kinesko gospodarstvo blago je usporilo u trećem tromjesečju, pokazali su službeni podaci, uz naznake posustajanja domaće potražnje.

U razdoblju od srpnja do rujna kineski BDP porastao je za 4,8 posto u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje, izračunali su statističari. U drugom tromjesečju uvećan je za 5,2 posto.

Tromjesečna usporedba pokazuje ravnomjeran rast aktivnosti, za 1,1 posto.

Podaci za razdoblje od siječnja do rujna pokazuju rast BDP-a za 5,2 posto, što znači da bi gospodarstvo trebalo dosegnuti zacrtanu stopu rasta za cijelu godinu od oko pet posto.

Ulaganja kompanija u fiksnu imovinu smanjena su u prvih devet ovogodišnjih mjeseci prvi puta od pandemije covida 19, i to za 0,5 posto u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje. Još u razdoblju od siječnja do kolovoza bila su porasla za 0,5 posto.

Peking pokušava potaknuti domaću potražnju, ali podaci pokazuju posustajanje potrošnje kućanstava, uz najslabiji rast prometa u maloprodaji u rujnu u gotovo godinu dana, za samo 3,0 posto, pokazali su odvojeni podaci.

Izvoz pak pronalazi nova tržišta u uvjetima američko-kineskih trgovinskih napetosti.

Isporuke kineske robe u SAD smanjene su tako u rujnu za 27 posto, pokazali su podaci carinske uprave. Izvoz u EU, jugoistočnu Aziju i Afriku poskočio je pak u rasponu od 14 do 56,4 posto.

