Koja europska zemlja ima najtočnije vlakove?

Na internetu se povela rasprava nakon što je španjolski ministar prometa Óscar Puente izjavio da njegova zemlja ima druge po redu najtočnije vlakove za srednje i duge relacije u Europi.

“Naš omjer točnosti, španjolske nacionalne državne željezničke tvrtke Renfe, drugi je najviši u Europi, nakon švicarske tvrtke i daleko ispred Njemačke, Italije ili Francuske, koje imaju stope točnosti niže od naših“, rekao je 4. rujna.

Istina je da se Švicarska, koja nije članica EU, dosljedno rangira kao zemlja s najpouzdanijiim vlakovima na kontinentu, prema raznim izvješćima i putničkim tvrtkama koje rangiraju usluge na temelju vlastitih kriterija.

U nedavnom istraživanju kampanje udruge Transport & Environment, na primjer, Švicarska savezna željeznica zauzela je prvo mjesto po pouzdanosti među željezničkim operaterima u Europi, uz nizozemskog željezničkog operatera Nederlandse Spoorwegen i odmah ispred belgijskog SNCB-a i španjolskog Renfea. Talijanska Trenitalia zauzela je najbolje mjesto ukupno kada su uzeti u obzir i kriteriji poput cijena karata i iskustva rezervacije, prenosi Euronews.

Europska komisija, međutim, također prikuplja vlastite podatke o točnosti željezničkih usluga zemalja EU-a, iako napominje da se u državama članicama primjenjuju različite definicije točnosti, što otežava potpunu usporedbu svake zemlje.

Ipak, prema podacima objavljenim u srpnju, Nizozemska je imala najtočnije usluge putničkih vlakova na dugim relacijama u EU, s 88% vlakova koji su stizali na vrijeme u 2022. godini.

Točnost vlakova na dugim relacijama u EU; Foto: Europska komisija

Europska komisija klasificira “točne” vlakove kao one koji stižu s najviše pet minuta zakašnjenja.

Nizozemsku su slijedile Belgija, također s 88%, ali neznatno pala na ljestvici zbog rezultata iz prethodnih godina, te Bugarska s 87%.

Danska je zauzela četvrto, a Španjolska peto mjesto, tako da se rangira kao jedna od zemalja s najtočnijim željezničkim uslugama na duge relacije u EU, a nadmašuje njemačke, talijanske i francuske usluge, kako je Puente sugerirao.

Prema podacima Komisije, prosjek EU-a za brze i vlakove na duge relacije koji su stigli na vrijeme bio je 87%.

Za lokalne i regionalne vlakove priča je drugačija: u ovoj kategoriji, Latvija, Estonija, Austrija, Finska i Danska čine pet najtočnijih željezničkih usluga. Španjolska se, s druge strane, nalazi na devetom mjestu među državama članicama EU.

Hrvatska je zauzela 18. mjesto, što i nije iznenađenje s obzirom na činjenicu da je naš putnički prijevoz poznat po kašnjenju vlakova.

Španjolski regionalni putnički vlakovi ponovno su rangirani iznad ostatka četiri velike zemlje EU. Lokalni njemački i talijanski vlakovi postižu posebno niske rezultate u usporedbi s ostatkom bloka, prema podacima Komisije.

Oba su i dalje znatno točnija od rumunjskih putničkih vlakova, koji su daleko najmanje točni i u kategoriji dugih relacija i u regionalnom prijevozu.

Točnost regionalnih putničkih željezničkih usluga po zemljama EU-a; Foto: Europska komisija

Kvaliteta željezničkih kolodvora

Određena udruženja također sastavljaju ljestvice kvalitete željezničkih kolodvora diljem Europe.

Consumer Choice Center nedavno je objavila svoj Indeks europskih željezničkih kolodvora za 2025. godinu, promatrajući 50 najprometnijih kolodvora u Europi prema broju putnika. Navedeno je da Švicarska ponovno prednjači kada je riječ o putovanju vlakom.

Konkretno, Zürich Hauptbahnhof proglašen je najboljim europskim željezničkim kolodvorom u kategorijama kao što su mogućnosti prodaje karata, dostupnost i pokrivenost željeznicom.

Slijedila je poljska zračna luka Wrocław Główny, a treće mjesto zauzeo je švicarski Bern Hauptbahnhof. Prvih pet zaokružili su Berlin Hauptbahnhof (Njemačka) i London Paddington (UK).

Švicarska, Velika Britanija i Nizozemska imale su po dvije postaje među prvih 10.

Najbolja španjolska postaja, i jedina koja je predstavljena, bila je Madrid Puerta de Atocha na 18. mjestu ljestvice.