Kolika je kupovna moć radnika u odnosu na minimalnu plaću u Europi?

Eurostat je objavio minimalne plaće za drugu polovicu 2026., pokazujući da je samo osam od 29 europskih zemalja povećalo svoju bruto minimalnu plaću između siječnja i srpnja 2026., dok je inflacija potrošača u eurozoni iznosila 3,2% u istom šestomjesečnom razdoblju. To znači da su osobe s minimalnom plaćom realno izgubile na vrijednosti u nekoliko zemalja gdje je inflacija bila posebno visoka.

Dakle, koje europske zemlje isplaćuju najviše minimalne plaće na temelju najnovijih podataka? I kako se rangiranje mijenja kada se prilagodi kupovnoj moći?

Nominalno, Luksemburg ima najvišu bruto mjesečnu minimalnu plaću u Europi od srpnja 2026., u iznosu od 2771 eura. Unutar EU-a, minimalna plaća je najniža u Bugarskoj, u iznosu od 620 eura, prenosi Euronews.

Promatrajući raspodjelu razina minimalnih plaća, pet zemalja ima bruto mjesečnu minimalnu plaću veću od 2000 eura. Devet zemalja ima između 1000 i 2000 eura, iako je raspon snažno koncentriran prema donjoj granici, sa samo jednom zemljom iznad 1500 eura.

U 15 zemalja bruto mjesečna minimalna plaća je ispod 1000 eura, što znači da više od polovice zemalja s dostupnim podacima spada u ovu skupinu. Međutim, sedam od njih su zemlje kandidatkinje za EU.

Pet zemalja ima minimalne plaće iznad 2000 eura mjesečno

Uz Luksemburg, u vodećoj skupini su Irska (2.391 €), Njemačka (2.343 €), Nizozemska (2.338 €) i Belgija (2.234 €). Francuska je odmah iza njih s 1.867 €.

Srednju skupinu čine Slovenija (1.482 €), Španjolska (1.425 €), Litva (1.153 €), Poljska (1.119 €), Cipar (1.088 €), Grčka (1.073 €), Portugal (1.073 €) i Hrvatska (1.050 €). Većina njih bliža je 1.000 € nego 1.500 €.

Bruto minimalna plaća (srpanj 2026.); Izvor: Eurostat

Na dnu ljestvice, Ukrajina i Moldavija ističu se kao iznimke s 169 eura odnosno 313 eura, dok su sve ostale zemlje iznad razine od 500 eura.

Četiri zemlje kandidatkinje imaju više minimalne plaće od Bugarske. To su Turska (621 €), Sjeverna Makedonija (624 €), Crna Gora (670 €) i Srbija (743 €).

Malta (994 €), Estonija (946 €), Češka (923 €), Slovačka (915 €) i Mađarska (906 €) bliže su razini od 1000 €.

Promjene u rangiranju minimalnih plaća prema kupovnoj moći

Rangiranje temeljeno prema standardu kupovne moći (PPS) značajno se razlikuje od onih temeljenih na nominalnom iznosu u nekoliko zemalja. Razlika između zemalja također je manja.

Prema PPS-u, minimalne plaće kreću se od 705 u Albaniji do 2164 u Njemačkoj. Za Ukrajinu i Moldaviju podaci nisu dostupni, dok brojka za Tursku odražava srpanj 2025.

Luksemburg (2108 PPS-a), Nizozemska (2023), Belgija (1922) i Irska (1756) zaokružuju prvih pet.

Francuska, Slovenija, Španjolska i Poljska također imaju minimalne plaće iznad 1500 PPS-a.

Estonija ima najnižu minimalnu plaću u smislu kupovne moći unutar EU-a, s 935 PPS-a, a odmah iza nje slijedi Latvija (938 PPS-a).

Turska i Bugarska također su ispod 1000 PPS-a.

Neke zemlje kandidatkinje za EU rangirane su više od nekoliko zemalja EU-a prema PPS-u. Sjeverna Makedonija (1.142 PPS) i Srbija (1.094 PPS) nadmašuju sedam zemalja EU-a, uključujući Maltu, Slovačku, Mađarsku i Češku.

Minimalna plaća prema standardu kupovne moći (srpanj, 2026., *Turska srpanj 2025.); Izvor: Eurostat

Rumunjska i Sjeverna Makedonija najveći su dobitnici

Kada se usporede rangiranja u nominalnom smislu i PPS-u u 27 zemalja, najveći pobjednici su Rumunjska i Sjeverna Makedonija. Rumunjska se penje s 20. na 12. mjesto, dok se Sjeverna Makedonija penje s 24. na 16. mjesto, pri čemu su obje zemlje napredovale za osam mjesta.

Srbija (napredak za pet mjesta), Hrvatska i Bugarska (obje napreduju za tri mjesta) također pokazuju značajan napredak na ljestvici PPS-a.

Najveći gubitnik je Estonija, koja pada sa 16. na 26. mjesto, dok Latvija, Češka i Cipar također gube četiri mjesta.

Samo osam zemalja zabilježilo je porast

Među 29 zemalja, osam ih je zabilježilo povećanje minimalnih plaća u lokalnim valutama, nominalno, između siječnja i srpnja 2026. To su bile Sjeverna Makedonija (6,9%), Rumunjska (6,8%), Estonija (6,8%), Belgija (5,8%), Grčka (4,5%), Luksemburg (2,5%), Francuska (2,4%) i Nizozemska (1,9%).

U svim ostalim zemljama plaće su ostale nepromijenjene. To je posebno pogodilo zemlje s visokom inflacijom. Eurostat procjenjuje inflaciju u eurozoni na 3,2% između siječnja i srpnja. Dosegla je 8,2% na Malti, 5,4% na Cipru i 4,7% u Nizozemskoj.

Visoka inflacija pogađa one koji primaju minimalnu plaću u Turskoj

Turska, koja ima najvišu stopu inflacije u Europi i otprilike petu najvišu u svijetu, zabilježila je inflaciju između prosinca 2025. i lipnja 2026. od 17,8%. Budući da Turska sada ažurira minimalnu plaću samo jednom godišnje, osobe s minimalnom plaćom značajno gube kupovnu moć. Turska je također iznimka, s najvećim udjelom osoba s minimalnom plaćom, gotovo 40%.

Međutim, Turska je posljednjih godina značajno povećala minimalnu plaću.

Pet zemalja EU-a nema zakonsku minimalnu plaću. To su Italija, Danska, Švedska, Austrija i Finska.

Postani dio Forbes zajednice Najrelevantniji sadržaj iz svijeta biznisa - izravno na vaš e-mail. Prijavi se