Komercijalni turistički smještaj u studenom lani s 5,8 posto manje noćenja

U komercijalnim smještajnim objektima u studenom 2025. godine boravilo je 414 tisuća turista koji su ostvarili 932 tisuće noćenja, što je 6,7 posto turista i 5,8 posto noćenja manje nego u istom mjesecu 2024. godine, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku.

Stranih turista u komercijalnom smještaju u studenom 2025. bilo je 218 tisuća ili 9,6 posto manje nego godinu ranije, a ostvarili su 552 tisuće noćenja ili gotovo 8 posto manje. Domaćih turista bilo je 196 tisuća ili 3,3 posto manje, a ostvarili su 380 tisuća noćenja ili 2,5 posto manje.

U studenome 2025. turisti iz susjedne Slovenije ostvarili su najviše noćenja stranih turista, 71 tisuću, odnosno 12,8 posto od ukupno ostvarenih noćenja stranih turista. Međutim, u usporedbi sa studenim 2024., noćenja turista iz Slovenije bilo je manje za 22,7 posto.

Među vrstama komercijalnih smještajnih objekata, najviše noćenje u studenome 2025. ostvareno je u hotelima, 582 tisuće, što je i 4,1 posto manje nego u istom mjesecu 2024.

Pad od 4,8 posto zabilježili su i objekti u kategoriji sobe, apartmani, studio-apartmani i kuće za odmor, sa 257 tisuća noćenja.

Po županijama, u Gradu Zagrebu je u studenome 2025. ostvareno najviše noćenja, 190 tisuća ili 1,6 posto više nego u istom mjesecu 2024., a sa 152 tisuće i 142 tisuće noćenja slijede ga Primorsko-goranska i Istarska županija, za koje je to manje u odnosu na studeni 2024., za 6,5 i 15,3 posto.

Unatoč padu prometa u studenome, 11 mjeseci 2025. komercijalni smještajni objekti završili su s porastima u odnosu na isto razdoblje 2024. i to od 2,1 posto, sa 20,3 milijuna dolazaka turista, i od 1,2 posto, sa 93,9 milijuna noćenja.

Domaćih turista je pritom bilo 2,9 milijuna, a njihovih noćenja 8,9 milijuna, čime su u plusu od 7,6 i od 5,7 posto u odnosu na prvih jedanaest mjeseci 2024., a poraste, ali znatno manje, ostvarili su i strani turisti, od 1,3 posto, sa 17,4 milijuna dolazaka i od blagih 0,7 posto, sa 85 milijuna noćenja u komercijalnom smještaju.