Končar će proizvesti generator za norvešku hidroelektranu

Končarova tvrtka potpisala je ugovor o isporuci generatora za norvešku hidroelektranu Hemsil 3, odnosno norvešku tvrtku Hafslund.

Tvrtka Končar – Generatori i motori potpisala je ugovor s tvrtkom Hafslund Kraft, drugim po veličini proizvođačem električne energije u Norveškoj koji upravlja s 83 hidroelektrane. Kako Končar navodi na Linkedinu, predmet ugovora je isporuka generatora za greenfield projekt hidroelektrane Hemsil 3. Instalirana snage te elektrane je 83 megavata

Opseg Končarovih radova obuhvaća projektiranje, proizvodnju, isporuku, montažu i puštanje u pogon generatora snage 99 MVA, uključujući rezervne dijelove, specijalne alate i obuku za tim naručitelja. Projekt također uključuje građevinske radove, hidromehaničku i mehaničku opremu, novu Francis turbinu, dizalicu te električnu opremu.

Unatoč zahtjevnoj logistici i potpunom usklađivanju sa Nordijskim tehničkim zahtjevima za generatore, završetak projekta planiran je za proljeće 2029. godine.