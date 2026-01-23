Končar i Siemens svečano otvorili tvornicu u Sesvetskom Kraljevcu vrijednu skoro 20 milijuna eura

Tvornicu transformatorskih kotlova u Sesvetskom Kraljevcu svečano su otvorili premijer Plenković te čelni ljudi Končara i Siemens Energy. Ovo zajedničko ulaganje vrijedno skoro 20 milijuna eura nastavak je suradnje ove dvije kompanije koja je prije 30 godina započela pokretanjem tvrtke Končar – Energetski transformatori.

Končar i Siemens Energy otvorili su u petak popodne svoju najnoviju tvornicu Končar – Transformatorskih kotlova u Sesvetskom Kraljevcu. Član Uprave Siemens Energyja Tim Holt rekao su ugovor o Joint Ventureu potpisali prije godinu i pol dana, dok je tome prethodilo dvije godine dogovaranja. Rezultat je tvornica u kojoj Končar ima 60 posto udjela, a Siemens Energy 40 posto.

Vrijednost ove investicije iznosila je nepunih 20 milijuna eura, a njezino svečano otvaranje osim Holta i predsjednika Uprave Končara Gordana Kolaka odazvao se premijer Andrej Plenković, potpredsjednik Vlade i ministar financija Marko Primorac te ministar gospodarstva Ante Šušnjar

Suradnja pokrenuta prije 30 godina

Tržišna potražnja za transformatorima i njihovom ključnom komponentom – transformatorskim kotlovima je ogromna, čemu doprinosi i starost postojeće infrastrukture u svijetu koju treba zamijeniti. Tim Holt Končar je predstavio kao partnera s ekspertizom za proizvodnju visokokvalitetnih transformatorskih kotlova. Riječ je o kotlovima koji se proizvode prema specijalnim zahtjevima kupaca, a visina hale od 12 metara i kranovi nosivost 2 x 63 tone omogućuju izgradnju najvećih transformatorskih kotlova težine veće i od 100 tona. Nova tvornica imat će preko 400 zaposlenih i proizvoditi oko 160 kotlova godišnje.

Tvornica u Sesvetskom Kraljevcu; Foto: Končar

To je i nastavak suradnje Končara i Siemens Energyja započete prije 30 godina kad su zajedno pokrenuli tvrtku Končar energetski transformatori (KPT). Nova proizvodna zgrada te kompanije koja zapošljava 650 ljudi izgrađena je prije dvije godine u Jankomiru.

Okupljeni su najavili kako u sljedeće tri godine planiraju uložiti preko pola milijarde eura u širenje postojećih kapaciteta Končara. Dio tog novca planiraju uložiti u udvostručenje kapaciteta KPT-a do 2031. godine. Siemens Energy u toj kompaniji ima 51 postotni udio, a Končar 49 postotni.

Končar u subotu slavi 105 godina postojanja

„Ova suradnja pokazuje industrijski kredibilitet i snagu Končara, koji sa svojih 6.000 zaposlenika i prisutnošću na 140 tržišta diljem svijeta zaista predstavlja perjanicu domaće proizvodnje, izvoza i razvoja hrvatske industrije. Zadovoljstvo mi je vidjeti ovakav strukturiran proizvodni pogon koji će kreirati čak 400 novih radnih mjesta, što je značajan doprinos hrvatskom gospodarstvu. Osim toga, želio bih da realizacija izgradnje ove tvornice potakne daljnje investicije te bude poticaj i drugima da se fokusiraju na proizvodnju, koja je temelj napretka i koja nas pozicionira na europskoj i globalnoj karti kao nezaobilaznog igrača u sektoru energetike i elektroindustrije“, poručio je premijer Plenković.

„Otvorenje tvornice Končar – Transformatorskih kotlova predstavlja jednu od važnijih prekretnica u novijoj povijesti Grupe Končar koja potvrđuje našu predanost inovacijama i razvoju, ali i stvaranju lokalne vrijednosti s globalnim razmjerima. Ponosni smo što upravo ovakav iskorak čini novu etapu dugog i uspješnog partnerstva sa Siemens Energyjem, koje se temelji na jasnim ciljevima, stručnosti i međusobnom povjerenju. Naposljetku, posebno nam je zadovoljstvo što ovim iskorakom istovremeno obilježavamo i veliku 105. obljetnicu Končara. To je prigoda da odamo priznanje generacijama stručnjaka čije su vizije i postignuća stvorili temelje na kojima danas gradimo snažniju, otporniju i međunarodno prepoznatljivu budućnost elektroenergetike“, rekao je predsjednik Uprave Končara Gordan Kolak.

„Tržišna potražnja za transformatorima drastično je porasla tijekom posljednjih nekoliko godina. Otvaranjem nove tvornice transformatorskih kotlova, Končar i Siemens Energy udružuju desetljeća ekspertize, strateški proširuju proizvodne kapacitete i jačaju otpornost globalnih opskrbnih lanaca. Otvorenje nove tvornice predstavlja važan korak u odlučnom rješavanju globalnog nedostatka transformatora, ali i izvrstan primjer kako međunarodno partnerstvo može značajno unaprijediti energetsku tranziciju“, rekao je član Uprave Siemens Energyja, Tim Holt.