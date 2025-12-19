Končar bilježi snažni rast temeljen na izvozu, prate ga akvizicije. Budući poslovi vrijedni 2,5 milijardi eura

Končar grupacija posljednjih godina bilježi kontinuirani rast temeljen na izvozu, a sudeći po 2,5 milijardi eura ugovorenih i neizvršenih poslova, on će se nastaviti i u budućnosti. Grupa se trenutačno transformira kako bi se Končar bolje povezao u cjelinu, a dio toga su akvizicije i okrupnjavanja. Budućnost vide i u digitalu, jer vjeruju kako će on biti puno zastupljeniji u energetici nego je danas.

Predsjednik Uprave Končara Gordan Kolak i član Uprave Ivan Paić predstavili su pred medijima u petak poslovanje Končara u 2025. godini uz planove za 2026. godinu.

Ova grupacija trenutačno prolazi transformaciju radi jačeg povezivanja Končara u cjelinu, uz pojačavanje fokusa na izvoz i poslove veće dodatne vrijednosti. To pokazuju i rezultati – prihodi kompanije kontinuirano rastu, a glavni povod je povećanje izvoza.

2,5 milijardi eura ugovorenih poslova

Končar trenutačno u 16 tvrtki i jednom pridruženom društvu ima oko 6000 zaposlenih. U 2024. godini imao je 1,1 milijardi eura prihoda.

Izvoz Končara u 2026. godini trebao bi iznositi 70 posto prihoda. Planiran je na svim tržištima, a najznačajnije je tržište Europske unije. Preciznije, najznačaniji izvoz očekuju u Njemačkoj, Švedskoj, Norveškoj i Nizozemskoj. Najveće povećanje izvoza očekuju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Sjevernoj Makedoniji i Albaniji. Planirani prihodiz iz inozemstva u 2026. godini iznose 998,8 milijuna eura.

Impresivan je i podatak o više od 2,5 milijardi eura backloga, odnosno ugovorenih a još neizvršenih narudžbi. On im osigurava daljnji rast i bar dvije godine poslovanja, što ne znači da ne ugovaraju i nove poslove.

Digitalni dio Končara ide prema 100 milijuna eura prihoda

“Prije četiri godine krenuli smo s Končar Digitalom, a dio ljudi pitao nas je zašto, dok je dio kritički promatrao naš izlazak u svijet digitala” – rekao je Kolak i dodao kako je jedna ozbiljna svjetska energetska industrija krenula istim putem. On vjeruje kako je budućnost energetike u puno većoj digitalizaciji nego se može sagledati u ovom trenutku. Zbog toga očekuje kako će s mikromrežama ostvariti značajan iskorak u sljedećoj godini. Digitalni dio Končara uskoro bi mogao probiti i granicu od 100 milijuna eura prihoda koju su ranije postavili kao neki cilj.

Komentirao je kako se u njihovu grupu odlično uklopio i Dalekovod, koji je tek jedna od njihovih akvizicija. U 2025. godini preuzeli su Helb, Adnet, KSI i Neos.

Končar ništa nije dobio radničkim dioničarstvom

Končar se okrupnjuje i na druge načine. Končar INEM i Končar – Metalne konstrukcije, dvije od tri kompanije čijih 25 posto udjela je po vrlo povoljnim uvjetima u vrijeme Darinka Bage prešao u ruke zainteresiranim zaposlenicima otkupili su prije par godina i vratili kompaniji. Končar – Električna vozila dijelom su uspjeli otkupiti, no na tome još rade.

Na pitanje koji su motivi, Kolak je rekao kako je svjestan kako se radi o nepopularnom potezu, no kako Končar ništa nije dobio radničkim dioničarstvom, dok je izgubila na fleksibilnosti. Plan im je okrupniti sve vlasničke pozicije, što su u 2025. godini napravili i s tvrtkom Novi Feromont. Kontrolu trenutačno imaju u svim društvima. (U Končar – Energetskim transformatorima imaju 49 posto, dok 51 posto ima Siemens Energy grupa).

U sljedeće tri godine Končar planira proširiti svoje kapacitete, a do 2030. godine premašiti zacrtane strateške ciljeve. U planu je i dalje širenje digitala. Kolak kaže kako neće stati dok nisu toliko jaki da mogu nositi digitalizaciju energetike u Europi.

