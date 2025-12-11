Grupa Končar planira u 2026. prihode iznad 1,4 milijarde eura

Grupa Končar u 2026. planira ostvarenje ukupnih prihoda u iznosu većem od 1,4 milijarde eura te nastavak investicija koje će premašiti 140 milijuna eura, izvijestili su iz te tvrtke.

Naime, Nadzorni odbor Končara je na prijedlog Uprave u četvrtak donio konsolidirani plan poslovanja Grupe za 2026. godinu. Taj plan za sljedeću godinu, kako su naveli, temelji se na odličnom stanju ugovorenih poslova, backlogu, koji će prema procjenama do kraja godine dosegnuti iznos veći od 2,5 milijarde eura.

Ukupni prihodi Grupe u 2026. planirani su u iznosu većem od 1,4 milijarde eura. Izvoz će i dalje dominirati u prihodima od prodaje proizvoda i usluga. Udio izvoza u ukupnim prihodima od prodaje planira se na razini od 70 posto.

Najznačajnije tržište i dalje će biti Europska unija, ali je rast planiran i na svim ostalim tržištima. Pojedinačno po zemljama najznačajniji izvoz planira se u Njemačku, Švedsku, Nizozemsku i Norvešku.

U 2026. godini planira se nastavak investicijskih aktivnosti i to ulaganjima u povećanje i modernizaciju proizvodnih, tehnoloških i operativnih kapaciteta, daljnju digitalizaciju i razvoj održivih tehnologija primarno u energetici i transportu. Planirani Capex iznosi preko 140 milijuna eura.

U novoj poslovnoj godini očekuje se da će Končar nastaviti s odličnim poslovnim rezultatima, stvaranjem novih vrijednosti za sve svoje dionike i zadržavanjem statusa jednog od ključnih pokretača razvoja hrvatskog gospodarstva, naveli su još iz tvrtke.

