Kondomi poskupljuju 30 posto: Rat u Iranu pogađa i najintimnije proizvode

Najveći svjetski proizvođač kondoma najavio je da će povećati cijene kondoma, lubrikanata i katetera i do 30 posto zbog domino-efekta rata na Bliskom istoku. Malezijski Karex, koji proizvodi oko petine svih kondoma u svijetu, poručio je da su poremećaji u opskrbnim lancima izazvani zatvaranjem Hormuškog tjesnaca povećali troškove proizvodnje.

Karex godišnje proizvede više od pet milijardi kondoma u tvornicama u Maleziji i Tajlandu. Njihovi problemi jasan su primjer ozbiljnih poremećaja u proizvodnji u Aziji, regiji koja je najteže pogođena previranjima na energetskim tržištima i globalnoj trgovini uzrokovanima ratom.

Proizvode za Durex i Trojan

“Situacija s kojom se sada suočavamo zbog rata na Bliskom istoku prilično je iznenadna i nemamo puno vremena za pripremu”, rekao je za Financial Times izvršni direktor Goh Miah Kiat. “Cijene nekih naših sirovina rastu vrlo brzo i nemamo izbora nego dio troškova prebaciti na klijente.”

Karex opskrbljuje neke od najpoznatijih svjetskih brendova kontracepcije, uključujući Durex i Trojan. Također ima ugovore s državnim institucijama, primjerice s britanskim Nacionalnim zdravstvenim sustavom (NHS).

Goh je rekao da Karex bilježi veće troškove materijala potrebnih za proizvodnju kondoma, poput lateksa i nitrila, kao i aluminijske folije i silikonskog ulja koje se koristi za pakiranje.

Prema njegovim riječima, cijena lateksa na bazi nafte ove je godine porasla za 30 posto, dok se cijena nitril-butadiena, još jedne vrste sintetičke gume, udvostručila. Također se produžuju rokovi isporuke. “Vjerujemo da će se ova situacija zadržati još neko vrijeme”, rekao je.

Pogođeni odlukom Donalda Trumpa

Dodao je da će utjecaj na potrošače ovisiti o tome koliko će dodatnih troškova apsorbirati brendovi kondoma i trgovci.

Tvrtku je 1988. u Maleziji osnovala obitelj Goh, koja je još 1960-ih započela poslovanje u preradi gume. Karex je u početku proizvodio kondome pod brendom Carex za tržišta Singapura i Malezije. Tvrtka također proizvodi lubrikante, katetere, gumene rukavice i zaštitne navlake za sonde koje se koriste u medicinskim pregledima. Danas više od dvije trećine prihoda Karexa dolazi od proizvodnje kondoma za druge brendove, iako tvrtka ostvaruje prihode i kroz veleprodaju za državne programe prevencije HIV-a/AIDS-a i planiranja obitelji.

Taj dio poslovanja prošle je godine pogođen odlukom Donalda Trumpa o zatvaranju Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), koja je tradicionalno podupirala velike programe distribucije kondoma.