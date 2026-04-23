Konferencija Future Tense: Svijet ulazi u novu eru sigurnosti, fragmentacije i umjetne inteligencije

Geopolitika je faktor koji neće nestati, a brige o sigurnosti nisu prolazne, nego se trebaju uzeti u obzir kao stalni faktor pri donošenju odluka poručio je na šestom izdanju konferencije Future Tense powered by Lürssen prof. Simon J. Evenett.

Predstavljajući šest karakteristika, kako ga je nazvao, novog, hrabrog svijeta, Evenett je istaknuo kako menadžeri, prilikom donošenja strateških odluka koje utječu na njihovo poslovanje, nestabilnosti trebaju promatrati kao priliku, ne nužno samo kao problem.

“Sigurnosni izazovi više nisu privremeni niti vezani uz pojedince, već predstavljaju novu realnost. U takvom kontekstu ključno je razumjeti da narativi oblikuju javne politike; očekivati lančane reakcije jer svako iskazivanje moći izaziva protureakciju; pratiti kako disruptivni potezi dopiru do vaših klijenata kroz vrijeme, sektore i geografska područja. Istodobno, strategije inovacija potrebno je preoblikovati kako bi sigurnost obuhvaćala i kontinuitet opskrbe.”

Energetska neovisnost Europe bila je tema i razgovora u kojem je sudjelovao Andreas Rörig, predsjednik Uprave E.on Hrvatska. Rörig je posjetiteljima konferencije predstavio svoje viđenje energetskih sustava budućnosti koji će proizaći iz energetske tranzicije:

“Europska energetska transformacija više nije postupna tranzicija, već strukturni „reset“ potaknut snažnom potrebom za sigurnošću, pristupačnim cijenama i održivim razvojem. Pravi izazov više nije inovacija, nego brzina kojom možemo isporučiti skalabilna rješenja.”

Osim geopolitike i energetike, jedna od glavnih tema ovogodišnje konferencije Future Tense powered by Lürssen je i primjena i kontrola umjetne inteligencije. Integracija umjetne inteligencije u plaćanja i kupovinu potiče prijelaz s tradicionalnog i vođenog pregledavanja na agentsku trgovinu — model u kojem AI agenti autonomno pretražuju, uspoređuju i kupuju proizvode u ime korisnika. Prema projekcijama, kupovina uz pomoć AI agenta do 2030. godine generirat će od tri do pet bilijuna dolara maloprodajnih transakcija. Kako taj aspekt poslovanja razvija Visa predstavio je Frantisek Jungr, voditelj razvoja proizvoda za središnju i istočnu Europu.

“Uz Visa Intelligent Commerce omogućujemo AI agentima da sigurno pronalaze i kupuju u ime potrošača uz potpunu transparentnost, kontrolu i ugrađenu zaštitu. Iako trgovina postaje sve inteligentnija i potpomognuta AI agentima, naša uloga je i dalje ista: omogućavati besprijekorna i sigurna iskustva kupovine za potrošače, ali i pomagati poduzećima da se s njima povežu trenutačno, pouzdano i u globalnim razmjerima”, rekao je Jungr.

Osim poslovnih tema, na šestom izdanju konferencije govorilo se i o dugovječnosti. Danska znanstvenica i jedna od vodećih stručnjakinja za dugovječnost dr. sc. Susanna Søberg objasnila je kako stres, oporavak te namjerno izlaganje hladnoći i vrućini utječu na metaboličko zdravlje, otpornost i dugoročni fiziološki kapacitet.

