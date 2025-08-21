Posrnuli prodavač nakita poslovanje u Americi prodao vlasniku Championa za više od 100 milijuna dolara

Investicijska tvrtka Ames Watson preuzet će 950 američkih trgovina, ali i dugove prema dobavljačima i vlasnicima prostora, zadržati postojeće zaposlenike te osigurati 36 milijuna dolara kreditne linije koju će tvrtka u stečaju moći koristiti za podmirivanje dijela postojećeg duga.

Američki lanac maloprodajnih trgovina nakita i modnih dodataka Claire’s u srijedu je objavio da će prodati svoje sjevernoameričko poslovanje privatnoj investicijskoj tvrtki Ames Watson za 104 milijuna dolara u gotovini, u okviru dogovora koji će omogućiti nastavak rada najmanje 795 trgovina.

U sudskom dokumentu podnesenom u srijedu Claire’s je naveo da će ovaj sporazum “omogućiti da brend Claire’s ostane istaknuti maloprodajni lanac za tinejdžere, predtinejdžere i djevojčice diljem svijeta”. Prema sudskim dokumentima, Ames Watson – privatna holding kompanija koja posjeduje sportske brendove odjeće uključujući Champion Teamwear i Lids – preuzima brend Claire’s i do 950 njegovih trgovina. Claire’s je zaustavio “rasprodaje zatvaranja” u trgovinama koje bi se mogle prodati, ali će nastaviti s likvidacijskim prodajama na ostalim lokacijama, piše Reuters.

Claire’s, koji prodaje naušnice i modne dodatke za tinejdžere i djevojčice, ranije ovog mjeseca podnio je zahtjev za stečaj s više od 690 milijuna dolara duga. Tvrtka, koja je i ranije bila u stečaju, posluje s više od 2300 trgovina u 17 zemalja u Sjevernoj Americi i Europi. Lawrence Berger, suosnivač Ames Watsona, izjavio je da je tvrtka “posvećena ulaganju u budućnost Claire’sa očuvanjem značajne maloprodajne mreže diljem Sjeverne Amerike”.

Ames Watson će, uz gotovinu, preuzeti i dio obveza – uključujući dugove prema dobavljačima i vlasnicima prostora, zadržati postojeće zaposlenike u preuzetim trgovinama Claire’sa te osigurati 36 milijuna dolara kreditne linije koju će tvrtka u stečaju moći koristiti za podmirivanje dijela postojećeg duga.

Claire’s će u četvrtak na sudu u Wilmingtonu, Delaware, zatražiti odobrenje za prodaju.

U posljednjih nekoliko godina Claire’s se našao u teškoćama zbog jače konkurencije, visokih troškova najma i novih carina na uvoz iz zemalja dobavljača poput Kine, Tajlanda i Vijetnama.