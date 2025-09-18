“Kralj nikla”dobiva snažnog partnera: Katarski fond kupuje udio vrijedan 500 milijuna dolara

Kanadska rudarska kompanija Ivanhoe Mines, pod kontrolom milijardera Roberta Friedlanda, dogovorila je prodaju 57,5 milijuna dionica Katarskom državnom investicijskom fondu po cijeni od 12 kanadskih dolara. Ova investicija trebala bi osnažiti poziciju kompanije i ubrzati njezin uspon među vodeće svjetske dobavljače ključnih metala potrebnih za energetsku tranziciju i nove tehnologije.

Kanadska rudarska kompanija Ivanhoe Mines, koje je pod kontrolom milijardera Roberta Friedlanda, pristala je prodati dionice u vrijednosti od 690 milijuna kanadskih dolara (470 milijuna eura) Katarskom državnom investicijskom fondu (QIA), dok kompanija nastoji proširiti proizvodnju bakra uslijed rastuće potražnje za metalima potrebnima za električna vozila i podatkovne centre.

Prema sporazumu, tvrtka koja kotira na burzi u Torontu prodat će 57,5 milijuna dionica po cijeni od 12 kanadskih dolara po komadu katarskom fondu putem privatne ponude, priopćio je Ivanhoe Mines u srijedu.

“Ova povijesna investicija katarskog fonda snažna je potvrda vizije Ivanhoe Minesa da bude vodeći dobavljač ključnih metala koji će pokretati elektrifikaciju globalne ekonomije, razvoj nove energetske infrastrukture i rast naprednih tehnologija poput velikih podatkovnih centara i umjetne inteligencije”, izjavio je Friedland, izvršni supredsjedatelj Ivanhoe Minesa.

Sporazum je podložan regulatornim odobrenjima. Nakon završetka ulaganja, QIA će posjedovati oko četiri posto izdanih i nepodmirenih redovnih dionica Ivanhoe Minesa. Tvrtka će sredstva iskoristiti za širenje poslovanja u istraživanju, razvoju i eksploataciji ključnih minerala te za druge opće potrebe kompanije.

Ivanhoe Mines, čiji su najveći ulagači kineski Citic Metal i Zijin Mining, upravlja rudarskim kompleksom Kamoa-Kakula u Demokratskoj Republici Kongo (DRC), jednom od najvećih svjetskih proizvođača bakra, kao i s dva druga nalazišta u Južnoj Africi. Tvrtka također istražuje nova nalazišta bakra u Angoli, zapadnim predjelima DR Konga, Kazahstanu i Zambiji uslijed snažnog porasta potražnje za tim metalom. “Ovo strateško ulaganje odražava uvjerenje QIA-e ne samo u portfelj svjetske klase Ivanhoe Minesa, već još važnije, u podršku njegovom timu u pronalaženju, razvoju i održivoj opskrbi ključnim mineralima koji su neophodni za globalnu energetsku tranziciju i primjenu naprednih tehnologija”, izjavio je Mohammed Saif Al-Sowaidi, glavni izvršni direktor QIA-e.

Friedland živi u SIngapuru, bogatstvo mu se procjenjuje na 3,2 milijarde dolara te je jedan od najbogatijih ljudi u tom gradu-državi. Bogatstvo je stekao na kanadskom niklu, a stoji i iza velikih otkrića bakra u Mongoliji i DR Kongu. Njegova kompanija Ivanhoe Atlantic, ranije poznata kao High Power Exploration, planira uložiti pet milijardi dolara u infrastrukturne projekte u afričkom Liberty koridoru, koji povezuje Gvineju s Liberijom.

Yessar Rosendar, novinar Forbesa