Dva najveća svjetska proizvođača bakra udružuju snage. Nastaje gigant vrijedan 48 milijardi eura

Rudarska kompanija Anglo American, čije su dionice uvrštene na Londonsku burzu, pristala je na spajanje s kanadskim rivalom Teck Resourcesom, u poslu vrijednom 53 milijarde dolara (48,2 milijardi eura) kojim će nastati globalna grupacija za proizvodnju bakra, nakon što su obje kompanije odbile pokušaje preuzimanja.

Nova će tvrtka zadržati primarno uvrštenje na Londonskoj burzi, koje drži od 1999., uz sekundarna uvrštenja u Johannesburgu, Vancouveru i New Yorku. Međutim, viši menadžment Anglo Tecka bit će smješten u Vancouveru, zbog čega se u londonskom uredu Anglo Americana očekuje gubitak stotine radnih mjesta, piše The Guardian.

Administracija Justina Trudeaua upozorila je prošle godine da će kanadska vlada odobriti preuzimanja velikih kanadskih rudarskih kompanija uključenih u proizvodnju rijetkih minerala “samo u najiznimnijim okolnostima”, kako bi zaštitila nacionalne interese u sektorima minerala i metala ključnih za globalni prijelaz s fosilnih goriva.

Anglo Teck je priopćio da “neće biti neto smanjenja broja zaposlenih” u Kanadi, u skladu sa zakonodavstvom.

Racionalizacija poslovanja

Ipak, kompanije su navele da će dogovor donijeti 800 milijuna dolara godišnjih ušteda u roku od četiri godine. Oko 60 milijuna tih ušteda očekuje se od uprave i sjedišta, što otvara mogućnost otpuštanja dok tvrtka provodi “racionalizaciju i ukidanje duplikata” u radu upravnog i izvršnog vodstva.

Prema uvjetima dogovora, dioničari Anglo American-a imat će 62,4 posto nove kompanije, dok će Teckovi dioničari držati 37,6 posto. Riječ je o spajanju koje bi predstavljalo 17 posto premije u odnosu na Teckovu završnu cijenu dionica početkom tjedna.

Kompanije su na tržištu predstavile sporazum kao spajanje bez premije jer Anglo planira isplatiti svojim ulagačima posebnu dividendu od 4,5 milijardi dolara prije samog spajanja.

Izvršni direktor Anglo Americana, Duncan Wanblad, koji će voditi novu grupaciju iz Kanade, opisao je posao kao “pravo spajanje jednakih” i “iznimnu transakciju za Kanadu” koja će generirati “značajne i trajne koristi za zemlju”.

Od plijena postao predator

“Nastavit ćemo igrati značajnu ulogu u rudarskim ekosustavima Kanade, Južne Afrike, Ujedinjenog Kraljevstva i diljem Latinske Amerike,“ rekao je. “Bit ćemo još bolje pozicionirani za podršku strategijama rijetkih minerala ovih svjetski priznatih rudarskih jurisdikcija.”

Dogovor je uslijedio nakon što je Wanblad prošle godine bio prisiljen obraniti kompaniju od više pokušaja preuzimanja od strane većeg rivala BHP-a, što ga je navelo na radikalno restrukturiranje grupe, uključujući i plan prodaje njezina legendarnog dijamantnog poslovanja De Beers.

Anglo, osnovan 1917. od strane poduzetnika Ernesta Oppenheimera, a ujedno i vlasnik problematičnog projekta rudnika gnojiva Woodsmith u Sjevernom Yorkshireu, odbio je ponudu za preuzimanje vrijednu 39 milijardi funti od BHP Grupe, dok je Teck 2023. odbio ponudu Glencorea za 16,6 milijardi funti.

Investicijski direktor u AJ Bellu, Russ Mould rekao je kako se Anglo American pretvorio iz plijena u predatora. “Dogovor o kupnji Teck Resourcesa, ako se dovrši, znači da se Anglo ne samo izvukao iz nevolje nego i šalje poruku konkurentima da nije laka meta.” Ako bude odobreno, ovo bi bilo jedno od najvećih spajanja u povijesti rudarskog sektora. Najveći dogovor dosad bio je spajanje Glencorea i Xstrate u svibnju 2013., vrijedno 90 milijardi dolara.

Sporazum također predstavlja višemilijardsku okladu na globalno tržište bakra, za koje se očekuje rast u godinama pred nama jer zemlje nastoje osigurati opskrbu za širenje elektroenergetske mreže te izgradnju projekata obnovljivih izvora energije i električnih vozila.

Vrijednost kompanije odmah porasla

Izvršni direktor Tecka, Jonathan Price, koji će postati zamjenik izvršnog direktora nove tvrtke, rekao je da očekuje da će bakar do 2027. činiti više od 70 posto zarade nove kompanije.

Dvije kompanije već posluju u susjednim bakrenim projektima u Čileu – Teck u rudniku Quebrada Blanca, a Anglo u Collahuasiju.

“Spojit ćemo šest svjetski poznatih bakrenih resursa u iznimno dobrim rudarskim jurisdikcijama i stvoriti nešto vrlo kvalitetno, za što očekujemo da će izazvati velik interes na tržištima kapitala”, rekao je Price.

Dionice Anglo Americana skočile su više od 10 posto nakon objave posla, čime je tržišna vrijednost tvrtke porasla na 29,2 milijarde funti, dok su Teckove dionice, uvrštene u SAD-u, porasle za više od 10,4 posto u predburznom trgovanju.