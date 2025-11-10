Manje putovanja stranih kruzera, ali s više putnika

Strani kruzeri u rujnu su hrvatskim Jadranom ostvarili 111 putovanja, što je 6,7 posto manje nego u istom lanjskom mjesecu, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS).

Tako je rujan, uz veljaču i ožujak, bio mjesec u kojemu je bilo manje kružnih putovanja u odnosu na iste mjesece 2024. godine.

Strani veliki kruzeri su u rujnu ove godine u hrvatskom Jadranu boravili ukupno 239 dana ili 58 manje nego u lanjskom rujnu, u postotku je to 19,5 posto manje dana boravka broda.

Unatoč manjem broju putovanja i danima boravka, putnika je na kruzerima bilo 9,5 posto više nego u lanjskom rujnu, ukupno 166,2 tisuće.

Za prvih devet mjeseci ove godine, podaci DZS-a pokazuju da je u hrvatski Jadran doplovilo 81 strani kruzer, što je 9,5 posto više nego u istom razdoblju prošle godine, a i boravili su 7,3 posto više dana.

Svi ti strani brodovi u hrvatskom su moru u devet mjeseci ostvarili šest posto više kružnih putovanja nego u istim mjesecima prošle godine, odnosno 616.

Na njima je u Hrvatsku došlo ove godine nešto više od 858 tisuća putnika, što je porast od 4,1 posto posto u odnosu na lanjskih devet mjeseci.

Kao i prethodnih mjeseci i godina, najviše kružnih putovanja ostvarili su brodovi pod zastavama Malte, Bahama i Paname.

Najviše tih putovanja bilo je na područjima Dubrovačko-neretvanske i Splitsko-dalmatinska županije.

Dubrovnik je najposjećenija hrvatska luka za strane kruzere, a slijede Split, Zadar, Korčula, Hvar, Rovinj i Šibenik.

Postani dio Forbes zajednice Najrelevantniji sadržaj iz svijeta biznisa - izravno na vaš e-mail. Prijavi se