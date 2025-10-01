Međimurska županija novim javnim pozivom podupire poduzetnike

Međimurska županija objavila je novi javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva, ukupno vrijedan 200 tisuća eura.

Radi se nastavku poticajnih mjera namijenih mikro i malim poduzetnicima s područja Međimurske županije, za ulaganja u aktivnosti istraživanja, te razvoja novih inovativnih proizvoda i usluga s većom dodatnom vrijednošću.

Poduzetnici mogu ostvariti sufinanciranje troškova uloženih u osnovnu imovinu za obavljanje djelatnosti poput nabave novih i rabljenih strojeva, opreme i alata, računalne opreme, te računalnih programa, sustava i licenci.

Moguće je i sufinanciranje troškova vezanih uz razvoj i inovacije poput izrade prototipa, te zaštitu intelektualnog vlasništva.

U oba paketa potpore iznose 50 posto opravdanih troškova, tj. maksimalno 2.000 eura.

Potpore se dodjeljuju u prerađivačkoj industriji, građevinarstvu, zatim u području informacijskih uslužnih djelatnosti, te stručnih, znanstvenih i tehničkih djelatnosti.

U ovom ciklusu potpora, Međimurska županija će s ukupno 200.000 eura osnažiti poduzetnike.

Prijave na javni poziv dostavljaju se od danas, 1. listopada, do 30. listopada 2025. godine, te će se razmatrati prema redoslijedu podnošenja, do utroška sredstava.

Prijave za dodjelu potpora dostavljaju se Upravnom odjelu gospodarstvo, poljoprivredu i turizam Međimurske županije, na propisanom obrascu uz dokumentaciju.

Detalji o uvjetima i prijavi navedeni su u tekstu javnoga poziva, objavljenom na mrežnim stranicama Međimurske županije, gdje se mogu preuzeti propisani obrasci.