MG Motor u Europi isporučio milijun vozila

MG Motor obilježio je novu eru svog poslovanja potvrdom o isporuci milijuntog automobila u Europi, čime je ova marka potvrdila uspješni povratak i redefinirala svoju poziciju na zahtjevnom tržištu.

Vlasnik ove nekoć britanske marke je kineski SAIC Motor. Revitalizacija brenda započeli su 2011. godine s fokusom na tržište u Ujedinjenom Kraljevstvu, a u međuvremenu su prerasli te okvire i postali jedan od najbrže rastućih brandova u Europi – navode u priopćenju. O snazi tog širenja najbolje govori podatak da prodajna mreža danas broji više od 1.300 distributera na čak 34 tržišta. Glavni pokretač ovog uspona bila je strateška odluka da se kupcima ponudi ono što je tržištu nedostajalo u formi modernih, zabavnih, a istovremeno cjenovno dostupnih električnih i hibridnih vozila, nadmašivši time modele konkurenata.

Analiza prodajnih rezultata otkriva konkretne temelje ovog rasta. Tijekom 2025. godine, MG je zabilježio prodaju od 300.000 vozila, što predstavlja impresivan rast od 30 posto u odnosu na prethodnu godinu. Iako je Ujedinjeno Kraljevstvo s ukupno 386.000 isporuka ostalo najsnažnije pojedinačno tržište, rast je evidentan diljem kontinenta.

Trećina isporučenih u Europi su električni

Posebno značajan segment u ovoj milijunskoj priči zauzimaju elektrificirana vozila. MG je do sada europskim kupcima isporučio ukupno 317.000 električnih vozila. Predvodnik te električne ofenzive je model MG4 EV, čiji uspjeh brend sada nadograđuje pokretanjem osvježenog modela 2026 MG4 EV te potpuno nove, urbane izvedbe MG4 EV Urban. Istovremeno, hibridna tehnologija pokazuje se kao iznimno važan faktor stabilnosti. MG Motor je samo u 2025. godini isporučio 139.000 vozila s Hybrid+ pogonom, potvrdivši tržišne trendove i sklonost kupaca praktičnim i učinkovitim rješenjima za svakodnevnu vožnju. Titulu najprodavanijeg modela u ponudi uvjerljivo nosi SUV MG ZS, koji je s ukupno 424.000 isporučenih primjeraka potvrdio svoj status tržišnog favorita.

Nenad Pleteš, direktor brenda za Hrvatsku i Sloveniju, osvrnuo se na ovaj tržišni zamah: „Isporuka milijuntog vozila u Europi nije samo statistika, već dokaz da je MG uspješno odgovorio na stvarne potrebe modernog vozača. Taj se trend snažno osjeti i na našim cestama, gdje kupci prepoznaju da ne moraju raditi kompromise između cijene, tehnologije i kvalitete. Veseli nas što smo pozicionirani kao jedan od najbrže rastućih brendova u regiji, a povjerenje koje nam kupci svakodnevno ukazuju najbolja nam je potvrda da idemo u dobrom smjeru.“

Iako je temeljna naklonost prema kultnom imenu i nasljeđu britanskih sportskih automobila i dalje dragocjen temelj, isporuka milijuntog vozila simbolizira uspješan komercijalan povratak brenda u europske automobilske glavne tokove. Injekcija kapitala i modernih razvojnih procesa osigurali su bazu za stvaranje opsežne ponude volumenskih modela, kao i sve jaču usmjerenost na buduće inovativne koncepte. Relevantna i dostupna tehnologija, uz dosljedan omjer uloženog-dobivenog postali su dobitna kombinacija koju europski kupci masovno prepoznaju i nagrađuju kupovinom.

S pogledom prema naprijed, MG Motor najavljuje prvu polovicu 2026. kao razdoblje novih tehnoloških i dizajnerskih iskoraka, čime se šalje jasna poruka – prvi milijun bio je tek zagrijavanje za europsku publiku.