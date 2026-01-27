MK Group preuzima Dijamant od Fortenova grupe

MK Group i Fortenova grupa potpisali su ugovor o kupoprodaji kompanije Dijamant iz Zrenjanina, kojim bi MK Group trebala steći 100 posto udjela u Dijamantu, što predstavlja jedan od najznačajnijih akvizicijskih procesa u prehrambeno-poljoprivrednom sektoru Adria regije, izvijestili su u utorak iz kompanija.

Transakcija će biti dovršena nakon dobivanja odobrenja nadležnih regulatornih tijela za zaštitu konkurencije.

“Ova akvizicija predstavlja važan korak u daljnjem razvoju naše MK Agri-Food divizije i još jednom potvrđuje dugoročnu ambiciju MK Group da bude predvodnik u regionalnoj prehrambeno-poljoprivrednoj industriji”, kazao je generalni direktor MK Group Mihailo Janković.

Investicijom, kako je rekao, potvrđuju spremnost da podrže kompanije s visokim potencijalom rasta i nastave širenje poslovnog ekosistema.

“Uvjeren sam da će prijenos našeg know-how-a, iskustva i ekspertize, koji su izgrađeni kroz dugogodišnje upravljanje poljoprivrednim i prehrambenim kompanijama, omogućiti Dijamantu značajna unaprjeđenja u procesima, kvaliteti i inovacijama, kao i kreiranje dodatne vrijednosti za zaposlene, potrošače, partnere i cijelu industriju”, istaknuo je Janković.

Član Upravnog odbora i glavni izvršni direktor Fortenova grupe Fabris Peruško je rekao kako kupoprodajom Dijamanta zaključuju vrlo intenzivne dvogodišnje aktivnosti postupnog izlaska iz poljoprivredne djelatnosti.

“Pronašli smo dobre partnere koji nude razvoj i daljnje jačanje”, kazao je.

Podsjetio je kako su u proteklom razdoblju kompaniju stabilizirali, otplatili dugove nastale prije 2017., modernizirali dio tvornice star više od 40 godina ulaganjem od preko 40 milijuna eura vlastitih sredstava.

Udvostručili su, kako je naveo, proizvodne kapacitete, poboljšali konkurentnost i povećali tržišne udjele.

“Ovom transakcijom završavamo izlazak iz poljoprivredne industrije i industrije jestivih ulja i prerađevina. Ona je dio procesa optimizacije portfelja i izlaska iz djelatnosti koje više nisu naš strateški smjer. Fokus Fortenova grupe usmjeren je na sektor trgovine, logistike i komercijalnih nekretnina te pića”, poručio je Peruško.

Dijamant je najveći proizvođač jestivih ulja u Srbiji i jedan od najznačajnijih regionalnih proizvođača margarina, biljnih masti, majoneza i delikatesnih proizvoda na bazi majoneza. Kompanija posluje u tri segmenta – poljoprivredi, proizvodnji i distribuciji, a u svom portfelju ima više od 80 proizvoda. S više od 720 zaposlenih tržišni je lider u tri od četiri svoje ključne kategorije te izvozi na tržišta 16 zemalja. Ukupni prihod kompanije prelazi 175 milijuna eura.