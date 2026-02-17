MOL zatražio od mađarske vlade pristup nafti iz strateških rezervi

Mađarska energetska kompanija MOL objavila je u ponedjeljak da je od ministarstva energetike zatražila zeleno svjetlo za povlačenje nafte iz strateških rezervi kako bi osigurala opskrbu rafinerija nakon obustave isporuka cjevovodom Družba.

Isporuke ruske nafte u Mađarsku i Slovačku naftovodom Družba obustavljene su 27. siječnja i MOL namjerava pokriti taj manjak naftom koju će dopremiti morem, stoji u priopćenju objavljenom na stranicama mađarske tvrtke.

Putovanje morem traje dulje pa se ta ruta opskrbe uspostavlja “postupno”, napominju u MOL-u, dodajući da bi prve pošiljke trebale stići u hrvatsku luku Omišalj početkom ožujka i trebat će im dodatnih pet do 12 dana da se dopreme u rafinerije MOL Grupe.

To bi značilo da će stići tek otprilike sredinom ožujka.

Ako se opskrba naftom s istoka u idućim danima ne normalizira, Mađarska će možda morati otpustiti 250 tisuća barela nafte iz strateških rezervi, u prvom krugu, dodaje se u MOL-ovom priopćenju.

MOL je zato mađarskom ministarstvu energetike uputio zahtjev da se otpusti nafta iz strateških rezervi i time je inicirao postupak, stoji u priopćenju.

Uprava je istodobno u bliskom kontaktu sa slovačkom vladom, navode iz kompanije, kako bi osigurala pravovremenu reakciju Bratislave na situaciju. MOL je vlasnik slovačke rafinerije Slovnaft kapaciteta od 124 tisuće barela nafte dnevno, prema podacima s internetske stranice MOL‑a..

U skladu s propisima Europske unije, Mađarska i Slovačka u strateškim rezervama imaju dovoljno nafte za 90 dana, napominje MOL u priopćenju.

Aktualna situacija ne predstavlja prijetnju maloprodaji goriva i nije izazvala poremećaj u opskrbi tržišta, ističu iz MOL‑a, uz napomenu da kontinuirano prate situaciju.