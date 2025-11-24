Moody’s nakon 23 godine podigao talijanski kreditni rejting

Agencija Moody’s podigla je nakon 23 godine kreditni rejting Italije, istaknuvši političku stabilnost i uspješno ‘povlačenje’ novca iz fondova Europske unije.

Kreditni rejting podignut je s ‘Baa3’ na ‘Baa2’, uz stabilne izglede.

Moody’s je prošli puta podigao talijanski kreditni rejting u svibnju 2002. godine, a ovog proljeća bili su signalizirali da će podići ocjenu talijanskih dužničkih papira, izmijenivši izglede iz stabilnih u pozitivne, ističući da su proračunski rezultati nadmašili očekivanja, uz stabilnu političku pozadinu.

“Italija dobro napreduje u ostvarivanju ciljeva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, vodeća je među zemljama EU-a po broju zahtjeva i po isplatama” novca iz EU-a, u ukupnom iznosu od 194,4 milijarde eura, što je odgovaralo 9,1 posto BDP-a u 2023. godini, navodi Moody’s u priopćenju objavljenom u petak.

Agencija je naznačila da će u idućoj godini vjerojatno zadržati ocjenu ‘Baa2’, prema stabilnoj prognozi, ističući ravnotežu između kreditne snage i “izazova”.

Reforme koje bi trebale poboljšati efikasnost javnog sektora i šire poslovno okruženje mogle bi rezultirati značajnijim poboljšanjem izgleda za gospodarski rast, uz pozitivne reperkusije po državne financije, objašnjavaju.

Druga je strana medalje što bi slabiji gospodarski rast ili “manje naglašena” konsolidacija proračuna opovrgnuli aktualnu prognozu agencije za javni dug.

Agencija sada očekuje da će se “visoki javni državni dug postupno smanjivati od 2027. godine” i približiti se do 2034. godine razini oko 30 posto iznad BDP-a.

Talijanski javni dug premašio je sredinom ove godine BDP za otprilike 37 posto, prema podacima europskog statističkog ureda.

Italija očekuje da će njezin proračunski manjak ove godine pasti ispod tri posto BDP-a, što bi značilo da bi do sredine iduće godine izašla iz postupka prekomjernog deficita. U 2024. godini iznosio je 3,4 posto BDP-a.

EU određuje limit proračunskog manjka od tri posto BDP-a i javnog duga od 60 posto BDP-a.

„Zadovoljni smo što je agencija prvi puta u 23 godine podigla rejting (Italije – op. ur.), to je još jedna potvrda da ova vlada, a time i Italija, vraća povjerenje”, rekao je ministar gospodarstva Giancarlo Giorgetti.