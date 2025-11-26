MUP planira nabavu dva stroja vrijedna 10,95 milijuna eura plus PDV

MUP priprema natječaj za nabavu dva skupa stroja u sklopu RescEU projekta. Gusjeničar za KBRN dekontaminaciju i čistač za skupljanje kontaminirane prašine i emulzije vrijedni su 10,95 milijuna eura plus PDV.

Ministarstvo unutarnjih poslova na Prethodnim savjetovanjima na Narodnim novinama najavilo je natječaj za kupnju dva skupa stroja. Prvi je daljinsko upravljiv gusjeničar za KBRN dekontaminaciju, a drugi daljinsko upravljiv čistač za sakupljanje kontaminirane prašine i emulzije. Procijenjena vrijednost prvoga je 9,32 milijuna eura plus PDV, a drugoga 1,63 milijuna eura plus PDV.

Strojevi se nabavljaju u sklopu RescEU projekta, odnosno EU sredstvima. Cilj je razviti, održavati i osigurati dostupnost RescEU kapaciteta za CBRN dekontaminaciju korištenjem strojeva u sve tri referentne situacije: nenamjerne i namjerne katastrofe te masovna okupljanja. Njima se osiguravaju kapaciteti za dekontaminaciju infrastrukture, zgrada, vozila, opreme i ključnih dokaza od kemijskih, bioloških i radioloških agensa, uključujući uobičajene toksične industrijske kemikalije i toksine.

Neuništivi dizel električni stroj na daljinski

Gusjeničar za KBRN dekontaminaciju na daljinsko upravljanje ima niz namjena. To su dekontaminacija, izviđanje, detekcija, uzorkovanje i monitoring KBRN agensa. Može pružati podršku vatrogasnim intervencijama te uklanjati prepreke i opasne predmete.

Mora moći nositi minimalno 500 kilograma korisne opreme, a maksimalna brzina mora mu biti barem 20 kilometara na sat. S prednje strane treba imati alat za podizanje minimalno 500 kilograma težine, a tolika je minimalna težina prepreka koje mora moći pogurati ili ukloniti.

Na stražnjoj strani platforme mora imati mehaničku ruku za uzorkovanje, dekontaminaciju, samodekontaminaciju i mogućnost podizanja najmanje 500 kilograma tereta.

Raspon temperature unutar koje taj dizel-električni stroj mora moći raditi najmanje šest sati je između -20 i +50 stupnjeva. Doseg najmanje 20 kilometara kretanja.

Osim od niskih temperatura, mora imati zaštitu od toplinskih, mehaničkih, radioloških i CBRN opterećenja prema NATO standardima. Mora biti i opremljen nizom senzora, uključujući one za detektiranje cijelog niza bojnih otrova i toksičnih industrijskih spojeva.

Drugi stroj je robotizirano vozilo na daljinsko upravljanje koje omogućuje sigurno čišćenje kontaminiranih površina bez izravnog kontakta osoblja s opasnim tvarima.

DOK-ING izgledni sudionik natječaja

Namijenjen je uklanjanju i prikupljanju radioaktivne, kemijske ili biološke prašine s čvrstih površina. Osim toga, sakupljan emulzije, tekuće kontaminate i dekontaminacijske otopine nakon provedene dekontaminacije.

S obzirom na specifičnost, za pretpostaviti je da će se na ovaj natječaj javiti DOK-ING, no bit će zanimljivo vidjeti hoće li imati konkurenciju iz inozemstva. Predmet nabave je podijeljen u grupe, što znači da se ponuditelj bira odvojeno za svaki stroj.

Kriterij za izbor je cijena s 80 posto utjecaja i jamstvo s 20 posto utjecaja. Mjesto za isporuku oba je logistički centar Ravnateljstva civilne zaštite u Jastrebarskom.