Muzej Iluzija prodan američkom investicijskom fondu, sjedište do daljnjega ostaje u Zagrebu

Najveći i najbrže rastući lanac privatnih muzeja koji je originalno stvoren u Hrvatskoj, Muzej Iluzija (Museum of Illusions) ulazi u novu razvojnu fazu kroz stratešku akviziciju od strane američke investicijske kuće Brightwood Capital Advisors.

Brightwood je odabran kao partner zbog snažnog strateškog podudaranja s dugoročnom vizijom brenda te razumijevanja franšiznog poslovnog modela.

“Ova strateška akvizicija potvrda je vrijednosti brenda koji smo izgradili iz Zagreba i njegovog dugoročnog globalnog potencijala. Ulazak investicijskog partnera kao što je Brightwood omogućuje nam ubrzati međunarodno širenje, dodatno ulagati u inovacije i infrastrukturu te nastaviti graditi poziciju vodećeg svjetskog brenda u području iskustvene zabave, uz očuvanje našeg poslovnog modela i identiteta”, rekao je Tomislav Hlupić, financijski direktor (CFO) Muzeja Iluzija.

Ova vlasnička promjena slijedi nakon desetljeća snažnog rasta, tijekom kojih je hrvatska tvrtka Metamorfoza, upravljačko tijelo Muzeja Iluzija sa sjedištem u Zagrebu, izgradila i uspješno globalno pozicionirala brend. Strateška prodaja predstavlja prirodan sljedeći korak u razvoju Muzeja Iluzija, koji je nastao prema ideji osnivača i vlasnika Muzeja Iluzija u Zagrebu, Tomislava Pamukovića i Roka Živkovića koji se vrlo brzo razvio u međunarodno prepoznatljiv poslovni model.

Muzej Iluzija danas posluje na gotovo 70 svjetskih lokacija u 27 zemalja i na pet kontinenata, s posebno snažnom prisutnošću na tržištu Sjeverne Amerike, te godišnje privlači milijune posjetitelja. Od osnutka u Zagrebu 2015. godine, brend je izgradio vodeću poziciju u području edutainmenta, spoja edukacije i zabave za sve generacije, zahvaljujući prepoznatljivim interaktivnim iluzijama i eksponatima, kao i skalabilnom franšiznom modelu.

Vlasnička promjena, posebice prodaja, dolazi u trenutku kada je Muzej Iluzija dosegnuo razinu globalne zrelosti koja zahtijeva dodatna ulaganja i širenje infrastrukture. Ulaskom Brightwood Capital Advisorsa, društvo dobiva pristup kapitalu, međunarodnom iskustvu i operativnoj podršci potrebnoj za ubrzani rast, daljnje širenje na nova tržišta te dodatna ulaganja u razvoj brenda, marketing i operacije, uz zadržavanje postojećeg, dokazano uspješnog poslovnog modela.

Globalno sjedište društva ostaje u Zagrebu, dok operativni centar za američko tržište nastavlja djelovati u Scottsdaleu, Arizoni, što odražava važnost europskih korijena brenda i snažan rast na američkom tržištu. Postojeći menadžment tim u Hrvatskoj i SAD-u ostaje na čelu društva, predvođen Kim Schaefer, glavnom izvršnom direktoricom te nastavlja voditi sljedeću fazu globalnog razvoja Muzeja Iluzija. Razvoj iluzija i eksponata i dalje se odvija u Oroslavju od strane istraživačko-razvojnog tima.

Kim Schaefer, glavna izvršna direktorica Muzeja iluzija; Foto: PR

U sklopu strateške akvizicije, pet postojećih franšiznih muzeja u SAD-u, u Bostonu, Chicagu, Pittsburghu, Philadelphiji i Scottsdaleu prelaze u korporativno vlasništvo, čime se dodatno jača operativna prisutnost brenda na ovom ključnom tržištu.

Investicijski fond Invera Equity Partners ostaje manjinski suvlasnik.

“Muzej Iluzija jedan je od rijetkih hrvatskih projekata koji je izrastao u globalno relevantan brend s jasno definiranim poslovnim modelom i održivim rastom. Od samog početka prepoznali smo snagu koncepta i tima koji stoji iza njega. Ulazak Brightwood Capital Advisorsa smatramo logičnim i snažnim iskorakom koji otvara novu fazu razvoja, uz očuvanje vrijednosti i identiteta brenda. Invera ostaje manjinski suvlasnik i nastavlja aktivno podržavati dugoročnu strategiju rasta Muzeja Iluzija”, kaže Slaven Kordić, partner u Invera Equity Partners.

“Muzej Iluzija iznimno je snažan globalni koncept s jasnom strategijom rasta, dokazanim poslovnim modelom i iskusnim vodstvom. Naša investicija usmjerena je na dugoročni razvoj društva, širenje na nova tržišta i daljnje jačanje kvalitete i dosega brenda”, rekla je Beth Steinberg, strateška partnerica u Brightwood Capital Advisors.

Planovi za sljedeće razdoblje uključuju otvaranje novih lokacija u Londonu, Sacramentu, Mexico Cityju, Ženevi, Hong Kongu, Birminghamu, Kölnu i Melbourneu, čime Muzej Iluzija nastavlja jednu od najuspješnijih međunarodnih ekspanzija nekog hrvatskog brenda.

Ova strateška akvizicija dodatno potvrđuje da hrvatske kompanije, uz snažan koncept, kvalitetno upravljanje i dugoročnu viziju, mogu izrasti u globalno relevantne i tržišno iznimno vrijedne poslovne modele.