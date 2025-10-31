Otvara se najveći muzej na svijetu, vrijedan više od tri milijarde dolara

Egipatska vlada očekuje da će novi muzej postati središte turističke renesanse. Zemlja je lani privukla rekordnih 15 milijuna turista, a do 2030. planira udvostručiti njihov broj.

U Egiptu se u subotu otvara Veliki egipatski muzej (GEM), najveći muzej na svijetu posvećen jednoj civilizaciji i novi simbol kulturne i turističke moći. Smješten uz piramide u Gizi, ovaj projekt koji se razvijao više od dva desetljeća napokon otvara vrata posjetiteljima nakon niza političkih previranja i odgoda.

U središtu ulazne prostorije stoji kip Ramzesa II., visok 11 metara i težak 83 tone, koji posjetitelje dočekuje pod staklenim krovom visokim 38 metara. Oko njega se uzdiže monumentalno stubište s kipovima faraona, kraljica i bogova koji uvode u 80 muzejskih dvorana. Na samom vrhu pruža se pogled na tri piramide u Gizi – Khufovu, Khafreovu i Menkaureovu – kao simbol povezanosti prošlosti i sadašnjosti.

Muzej sadrži više od 100.000 artefakata, od čega će polovica biti izložena u stalnim i privremenim postavama. Posebna pažnja posvećena je pogrebnoj zbirci Tutankamona, koja će po prvi put objediniti 4500 predmeta pronađenih u njegovoj grobnici. Izložba je zamišljena kao putovanje kroz faraonov život i smrt, a do otvorenja se čuva u potpunoj tajnosti, piše Le Monde.

Unutrašnjost muzeja strukturirana je u tri tematske cjeline – Društvo, Vladari i Vjerovanja – kroz četiri povijesna razdoblja, od prapovijesti do grčko-rimskog doba. Suvremeni dizajn i tehnološke instalacije spajaju drevno nasljeđe s 21. stoljećem.

Projekt čije su temelje postavili Hosni Mubarak i njegova supruga započeo je još 1990-ih, a stvarni zamah dobio je 2002. godine. Planirano otvaranje 2015. odgođeno je zbog revolucije 2011. i političkih promjena, a nadzor nad gradnjom kasnije je preuzeo režim predsjednika Abdela Fattaha el-Sisija.

Izgradnja muzeja stajala je više od tri milijarde dolara, uključujući kredit od 800 milijuna dolara dobiven od Japana. Premda je jasno da prihodi od ulaznica ne mogu pokriti ulaganje, vlasti poručuju da je riječ o projektu nacionalnog ponosa, a ne profita.

Vlada očekuje da će GEM postati središte turističke renesanse. Egipat je 2024. privukao rekordnih 15 milijuna turista, a do 2030. planira udvostručiti taj broj. U blizini muzeja otvorena je nova zračna luka Sphinx, kojom uglavnom prometuju niskobudžetne kompanije, dok je područje Gize doživjelo veliku transformaciju – izgrađeni su hoteli i nova infrastruktura kako bi se omogućio lak pristup piramidama, muzeju i nekropoli Sakkari.

Veliki egipatski muzej tako postaje više od kulturnog projekta: on je i politički simbol i ekonomski adut zemlje koja se nakon godina nestabilnosti želi nametnuti kao vodeće svjetsko odredište kulturnog turizma. Uz Ramzesa, Tutankamona i pogled na vječnu pustinju, Egipat ponovno gradi most između svoje slavne prošlosti i ambiciozne budućnosti.