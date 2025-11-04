Na Europskom parlamentu poduzetnika sudjeluje 17 hrvatskih tvrtki

Sedamnaest hrvatskih tvrtki sudjeluje u utorak u Bruxellesu u radu Europskog parlamenta poduzetnika (EPE), koji raspravlja o aktualnim gospodarskim temama i izazovima za europsko gospodarstvo.

Svake dvije godine Eurochambres, krovna organizacija gospodarskih i trgovačkih komora, u Europskom parlamentu u Bruxellesu organizira Europski parlament poduzetnika.

Na EPE-u mogu sudjelovati poduzetnici iz svake članice EU-a, razmjerno broju europskih zastupnika iz pojedine članice. Hrvatska je ove godine nadzastupljena, jer bi trebala imati 12 predstavnika koliko ima i zastupnika.

“Hrvatska gospodarska komora (HGK) još se jednom pokazuje kao ključni zagovaratelj hrvatskog gospodarstva i interesa hrvatskih poduzetnika”, rekao je predsjednik HGK-a Luka Burilović.

Burilović ističe da je pred hrvatskim poduzetnicima jako puno izazova, od klasičnih, birokratskih prepreka, do usklađivanja s europskim zakonodavstvom, nedostatka kvalitetne radne snage, troškova rada, cijene sirovina i energenata.

“Naši poduzetnici su se dobro pripremili, sudjelovat će u raspravi, podnositi prijedloge i glasati. Bit će to vrlo zanimljiv dan”, rekao je predsjednik HGK-a.



Teme o kojim se raspravlja na ovogodišnjem EPE-u su održivost, unutarnje tržište EU-a i međunarodna trgovina. Na događaju sudjeluju i predstavnici Europskog parlamenta i Europske komisije.



“Ovaj događaj je iznimno bitan jer omogućuje da se čuje glas poduzetnika, da kažu što im je potrebno i s čim se suočavaju”, kaže Jasenka Modrušan iz Maistra Hospitality Group, jedne od vodećih turističkih kompanija u Hrvatskoj.

“Danas očekujem jasne smjernice i konkretne prijedloge kako poboljšati konkurentnost, povećati i osigurati rast na europskom i globalnom tržištu”, rekla je Modrušan.

Poduzetnik Kristijan Turbić koji se bavi građevinarstvom i energetikom kaže da očekuje da će na današnjem događaju dobiti jasniji uvid u planove EU-a u pogledu pristupa energiji, ulaganjima, novim tehnologijama, smanjenju administrativnih prepreka.