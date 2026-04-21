Najavljen dugo očekivani natječaj za rekonstrukciju luke Krilo Jesenice težak 29,27 milijuna eura

U pripremi je natječaj za rekonstrukciju luke Krilo Jesenice u kojoj je već godinama privezano znatno više brodova nego bi trebalo biti dopušteno, pogotovo zimi. Procijenjena vrijednost radova iznosi 29,27 milijuna eura plus PDV, a trajat će tri godine od dodjele posla.

Luka u Krilu Jesenice koja se nalazi između Splita i Omiša dom je velikog broja turističkih brodova iz tog kraja, a njihov broj debelo prelazi kapacitete luke, što posebno dolazi do izražaja zimi kad luka bude pretrpana. O rekonstrukciji luke u kojoj su ugroženi sigurnost brodova, ali i zaštita okoliša Forbes Hrvatska izvještavao je 2024. godine, dok su se brodari prošle godine pitali zašto ona kasni. Čini se da je rekonstrukcija konačno došla na red, iako tek slijedi raspisivanje natječaja, izbor izvoditelja, a onda i trogodišnji radovi.

Koliki će biti kapacitet luke?

Prema podacima iz građevinske dozvole, druga faza projekta za koju se raspisuje ovaj natječaj uključuje izgradnju pomorskih konstrukcija, lukobrana, gatova, unutarnjih prometnica, pješačkih i zelenih površina, vodovodne kanalizacijske i hidrantske mreže te elektroinstalacija. (Prva faza je faza rekonstrukcija dijela Državne ceste D8 sa 2 priključka luke Krilo na Državnu cestu, a treća izvedba dvije poslovne građevine – za uslužnu djelatnost i za servise.)

Dokumentacija natječaja otkriva razlike između sadašnjeg i budućeg izgleda luke. U donjoj galeriji može se vidjeti kako će se graditi i jedan novi gat te produžiti postojeći. U unutrašnjem dijelu luke bit će 113 vezova. Četiri veza za brodove dužine do 35 metara, 56 vezova za brodove dužine do 30 metara, četiri veza za brodove dužine do 25 metara, 12 vezova za brodove dužine 12 do 15 metara, 23 veza za brodove dužine 10 do 12 metara te 14 vezova za brodove do 10 metara. Brodove će se u sezoni moći vezati i s vanjske strane luke, čime broj vezova raste.

Radovi između ostalog obuhvaćaju lukobrane, vodoopskrbnu mrežu i hidrante, struju s 43 priključna ormara za brodove, kanalizaciju (privremeno sabirna jama), telekomunikacije, javnu rasvjetu, pješačke, kolne i zelene površine.

Glavni kriterij za izbor ponude je cijena s 90 posto utjecaja, a preostalih 10 posto odnosi se na jamstveni rok. Tvrtke koje se javljaju na natječaj moraju dokazati da imaju stručne i tehničke resurse te iskustvo rada na sličnim velikim projektima gradnje, dogradnje ili rekonstrukcije morske luke s lučkom infrastrukturom. Traži se da zbroj najviše tri takva projekta provedena u posljednjih pet godina iznosi najmanje 15 milijuna eura.

Osim toga inženjer gradilišta građevinske struke koji će biti glavni inženjer te inženjer gradilišta ili voditelj radova građevinske struke koji će voditi građevinske radove na obalnim građevinama moraju svaki iza sebe imati najmanje jedan projekt spomenutog tipa vrijedan sedam milijuna eura.