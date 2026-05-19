Najmlađa članica NATO-a pokrenula najveće vojno ulaganje u posljednjih 40 godina
Veliki obrambeni ugovor dodatno je pogurao europske vojne dionice, dok analitičari očekuju nastavak snažnog rasta sektora zbog rekordnog povećanja vojnih proračuna diljem Europe.
Švedska je pokrenula najveće ulaganje u obranu u posljednjih četrdesetak godina, posao vrijedan više od 3,5 milijarde eura kojim želi dramatično ojačati svoju protuzračnu obranu i vojnu prisutnost na Baltiku.
Nordijska zemlja naručit će četiri francuske fregate klase Defense and Intervention (FDI) od brodograđevne kompanije Naval Group, a premijer Ulf Kristersson poručio je da će tim potezom švedski kapaciteti protuzračne obrane biti gotovo utrostručeni. “Ovo dovoljno govori o razmjerima odluke i važnosti mornarice”, rekao je Kristersson u Stockholmu.
Sigurnosna ravnoteža u regiji
Vrijednost ugovora procjenjuje se na oko 40 milijardi švedskih kruna, odnosno 3,66 milijardi eura, dok se isporuka prvog broda očekuje 2030. godine.
Posao dolazi u trenutku kada europske države ubrzano povećavaju vojne proračune nakon ruske invazije na Ukrajinu i širenja NATO-a na sjever Europe. Švedska je službeno postala članica Saveza u ožujku 2024., čime je završila više od dva stoljeća vojne neutralnosti.
Kristersson smatra da će nova ulaganja značajno promijeniti sigurnosnu ravnotežu u regiji. “Ovom odlukom Švedska doprinosi tome da Baltičko more u budućnosti bude znatno sigurnije”, rekao je.
Tržišta su odmah reagirala
Europske obrambene dionice snažno su porasle nakon objave švedskog ugovora i novih optimističnih procjena analitičara o sektoru. Dionice švedskog Saaba skočile su više od pet posto, dok su njemački Rheinmetall, Renk i Hensoldt rasli između pet i osam posto. Rast obrambenog sektora pogurao je i njemački burzovni indeks DAX., piše CNBC.
Cijeli europski obrambeni sektor posljednjih godina prolazi kroz snažnu transformaciju nakon odluke NATO-a da članice do 2035. povećaju obrambenu potrošnju s dva na pet posto BDP-a. No upravo zbog eksplozivnog rasta investitori sve češće postavljaju pitanje jesu li valuacije obrambenih kompanija otišle predaleko. Unatoč tome, tržište za sada očito vjeruje da će novo europsko naoružavanje potrajati godinama.