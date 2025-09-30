Najveća kartičarska kuća uvodi stablecoin kao način financiranja plaćanja. “Tako će biti brže i oslobodit će gotovinu”

Pilot inicijativa Vise omogućit će bankama, tvrtkama za doznake i drugim financijskim institucijama da unaprijed financiraju račune stablecoinima umjesto tradicionalnim valutama.

Visa je u utorak objavila da će započeti testiranje novog načina financiranja međunarodnih plaćanja za poslovne subjekte, omogućujući im da koriste stablecoine umjesto gotovine za polaganje novca na lokalnim računima.

Ovaj potez signalizira sve veću prihvaćenost digitalnih tokena među velikim kompanijama, koje je ohrabrilo donošenje Genius Acta u Sjedinjenim Američkim Državama – zakona koji je postavio jasna pravila za izdavatelje stablecoina.

Genius Act je prekretnica

“Genius Act je promijenio sve. Učinio je stvari puno legitimnijima. Prije tog regulatornog razjašnjenja, sve velike institucije bile su nekako na pola puta, nesigurne”, rekao je u intervjuu za Reuters Mark Nelsen, voditelj proizvoda za komercijalna rješenja i prijenos novca u Visi. Tvrtka radi s nekoliko neimenovanih partnera i planira proširiti pilot program sljedeće godine, priopćeno je.

Takav potez mogao bi učiniti prekogranične transakcije bržima i osloboditi gotovinu, jer kompanije često moraju blokirati sredstva u više valuta diljem svijeta kako bi pokrile lokalne isplate.

Stablecoini su digitalni tokeni osmišljeni da zadrže stalnu vrijednost. Često su poduprti tradicionalnom imovinom poput američkog dolara ili državnih obveznica.

Suradnja globalnih igrača

Njihova korisnost u brzom prijenosu novca preko granica potaknula je zabrinutost da bi mogli narušiti tržišnu dominaciju nekih kompanija za plaćanja i regionalnih banaka. “Stablecoini prelaze iz kripto-trika u financijsku infrastrukturu. To je jedan od razloga zašto smo pokrenuli “obrnuti” burzovni fond za regionalne banke, jer mislim da su regionalne banke u problemima”, rekao je Matthew Tuttle, izvršni direktor Tuttle Capital Managementa, misleći na fond osmišljen da profitira kada dionice regionalnih banaka padaju.

Pilot program Vise, međutim, pokazuje kako se neki etablirani igrači fokusiraju na suradnju umjesto na konkurenciju, pretvarajući stablecoine u alat za jačanje vlastite infrastrukture.

“Količina softvera i tehnologije koja je globalno implementirana za plaćanja teško se može ponoviti. Zbog toga je vjerojatnije da će se stablecoin tehnologija jednostavno uključiti u postojeće tokove”, rekao je Nelsen.