Najveći igrač ekspresne dostave od četvrtka ponovno dostavlja pakete u Sjedinjene Države

Otprilike četiri tjedna nakon što je usluga paketa za poslovne korisnike obustavljena, DHL ponovno otprema u Sjedinjene Države, ali uz dodatne troškove za carinsko posredovanje i carine.

Njemački DHL od četvrtka će ponovno uspostaviti slanje standardnih paketa za poslovne korisnike u Sjedinjene Američke Države, otprilike četiri tjedna nakon što je usluga bila obustavljena zbog nadolazećih američkih carina na pakete manje vrijednosti.

Američka administracija predsjednika Donalda Trumpa krajem srpnja objavila je da će od 29. kolovoza ukinuti globalnu “de minimis” iznimku, koja je omogućavala i minimalnu papirologiju za međunarodne pošiljke vrijednosti manje od 800 dolara.

DHL je u utorak priopćio da, iako cijene za pakete poslovnih korisnika ostaju stabilne, dodatni troškovi za carinsko posredovanje i carine sada vrijede za sve pošiljke osim privatnih darova vrijednosti manje od 100 dolara.