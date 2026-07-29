Nakon dva mjeseca pada, industrijska proizvodnja u lipnju porasla 4,3 posto

Industrijska proizvodnja u Hrvatskoj je u ovogodišnjem lipnju porasla za 4,3 posto na godišnjoj razini, nakon dva mjeseca pada, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS).

Prema tim podacima, industrijska je proizvodnja u lipnju ove godine u usporedbi sa svibnjem porasla za 5,3 posto, dok je u odnosu na lipanj lani veća za 4,3 posto.

Nakon pada u svibnju za 1,1 posto te u travnju za 2,1 posto, industrijska proizvodnja tako se u lipnju oporavila na godišnjoj razini i to po najvećoj stopi još od studenoga lani, kada je bila uvećana za 8,7 posto. .

U lipnju je rast proizvodnje na godišnjoj razini zabilježen u dva od pet sektora, u proizvodnji intermedijarnih proizvoda i to za 14,8 posto, te energije za 1,2 posto. S druge strane, proizvodnja trajnih proizvoda za široku potrošnju pala je za 13,8 posto, kapitalnih proizvoda za 7,3 posto, i netrajnih proizvoda za široku potrošnju za 1,6 posto.

U lipnju 2026. u odnosu na svibanj 2026. proizvodnja intermedijarnih proizvoda veća je za 11,5 posto, a kapitalnih proizvoda za 5,7 posto. Proizvodnja netrajnih proizvoda za široku potrošnju zadržala je istu razinu, dok je proizvodnja trajnih proizvoda za široku potrošnju manja za 9,8 posto, a energije za 0,2 posto.

U prvih šest mjeseci ove godine industrijska je proizvodnja porasla za 0,4 posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje.