Iznad svih očekivanja: Naftnom divu proizvodnja pala, ali dobit skočila na gotovo 7 milijardi dolara

Rat na Bliskom istoku i šteta na ključnom katarskom plinskom postrojenju smanjili su proizvodnju Shella, no kompanija je ipak nadmašila očekivanja analitičara i nastavila s otkupom vlastitih dionica.

Prilagođena dobit Shella, odnosno njegova definicija neto dobiti, u prvom je tromjesečju porasla na 6,92 milijarde dolara, objavila je kompanija u četvrtak. Time je nadmašila očekivanja analitičara od 6,36 milijardi dolara prema anketi koju je proveo sam Shell, a rezultat je znatno bolji i od 5,58 milijardi dolara ostvarenih godinu ranije.

Shell je istodobno smanjio tempo svog programa otkupa vlastitih dionica, s 3,5 milijardi na tri milijarde dolara po tromjesečju.

Proizvodnja nafte i plina pala je četiri posto u odnosu na prethodno tromjesečje zbog američko-izraelskog rata protiv Irana, uključujući štetu na Shellovom katarskom plinskom postrojenju Pearl, gdje bi popravci mogli trajati oko godinu dana.

Cijene nafte porasle su oko 40 posto od početka rata s Iranom, iako su i futuresi na Brent i američku WTI naftu u prethodnoj trgovinskoj sesiji naglo pali zbog nade da bi sukob mogao završiti.

Omjer zaduženosti kompanije, odnosno odnos duga i kapitala uključujući leasing obveze, porastao je na 23,2 s 20,7 posto krajem 2025. Shell je ranije upozorio na rast duga zbog upravljanja poremećajima u opskrbi, volatilnosti tržišta i cjenovnih šokova povezanih s ratom, iako je prethodno tvrdio da se “vrlo ugodno” osjeća s omjerom zaduženosti od oko 20 posto.

Shell je prošlog mjeseca objavio da je dogovorio preuzimanje kanadske energetske kompanije ARC Resources u poslu vrijednom 16,4 milijarde dolara, uključujući neto dug i leasing obveze.

Izvršni direktor Shella Wael Sawan opisao je ARC Resources, kompaniju fokusiranu na škriljački bazen Montney u kanadskim provincijama Britanska Kolumbija i Alberta, kao “visokokvalitetnog proizvođača s niskim troškovima i među najboljima po niskom ugljičnom otisku”, koji će desetljećima jačati resursnu bazu kompanije.