Naftni div snažno profitirao od rata u Iranu, dobit više nego udvostručena

Snažan rast cijena nafte i plina pogurao rezultate iznad očekivanja, dok geopolitičke napetosti dodatno jačaju profitabilnost sektora.

Britanski energetski div BP u utorak je objavio da su mu dobiti u prvom tromjesečju više nego udvostručene u odnosu na godinu ranije, potaknute rastom cijena nafte i plina uslijed sukoba na Bliskom istoku.

Naftna kompanija ostvarila je temeljnu dobit po zamjenskom trošku (Replacement cost profi), koja se koristi kao pokazatelj neto dobiti, u iznosu od 3,2 milijarde dolara u prva tri mjeseca godine. Time je znatno nadmašila očekivanja analitičara od 2,63 milijarde dolara, prema konsenzusu koji je sastavio LSEG.

Kompanija je navela da rezultati za prvo tromjesečje odražavaju “iznimne” prihode od trgovanja naftom te snažnije rezultate u segmentu midstream poslovanja. BP je u istom razdoblju prošle godine ostvario neto dobit od 1,38 milijardi dolara, a u posljednjem tromjesečju 2025. godine 1,54 milijarde dolara, piše CNBC.

Rezultati BP-a dolaze u trenutku kada naftne i plinske kompanije bilježe snažan rast cijena dionica, dok su cijene fosilnih goriva naglo porasle od početka američko-izraelskog rata protiv Irana 28. veljače.

Dionice BP-a porasle su 2,5 posto tijekom jutarnjeg trgovanja. Dionica uvrštena na londonskoj burzi ove je godine snažno ojačala, s rastom većim od 32 posto, čime je BP odmah iza francuskog TotalEnergiesa među pet najvećih naftnih kompanija na svijetu.

“Povišene cijene nafte obično podižu cijeli energetski sektor, ali kao integrirani igrač BP će ostvariti snažniji novčani tok dokle god cijene nafte ostanu visoke, a dok god pregovori između SAD-a i Irana ne donesu rezultate, ovi pozitivni učinci vjerojatno će potrajati”, rekao je Maurizio Carulli, globalni energetski analitičar u Quilter Cheviotu.