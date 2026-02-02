Najveće europske naftne kompanije režu isplate dioničarima za više milijardi dolara

Pritisak cijena nafte tjera kompanije da radije smanjuju isplate dioničarima nego da ih financiraju zaduživanjem.

Najveće europske naftne kompanije spremaju se u nadolazećim tjednima smanjiti isplate dioničarima za više milijardi dolara, signalizirajući zaokret prema štednji dok se pripremaju na niže cijene nafte i nastoje zaštititi svoje bilance.

Analitičari očekuju da će Shell, BP, TotalEnergies, Eni i Equinor ovog mjeseca, prilikom objave godišnjih rezultata, zajednički usporiti raspodjelu kapitala dioničarima za 10 do 25 posto, i to isključivo kroz smanjenje otkupa vlastitih dionica, piše Financial Times.

Europske naftne kompanije posljednjih su godina više od polovice svog novčanog toka usmjeravale na otkup dionica, smanjujući njihov broj u opticaju i podupirući cijenu. Prema UBS-u, industrija je od 2021. smanjila broj dionica za oko petinu.

Američke kompanije rekordno

No ta se strategija sada nalazi pod snažnim pritiskom. Cijene nafte prošle su godine pale za oko petinu, a prognozira se da će dodatno oslabjeti u prvoj polovici 2026., kako rast ponude sirove nafte bude stvarao višak. Analitičari navode da će kompanije vjerojatnije rezati otkupe dionica nego ih financirati zaduživanjem.

Pritisak na europske kompanije u suprotnosti je sa snagom njihovih američkih konkurenata.

ExxonMobil i Chevron u petak su izvijestili o najnižim godišnjim dobicima u posljednje četiri godine, unatoč rekordnoj proizvodnji nafte i plina. Ipak, nijedna od tih kompanija nije signalizirala povlačenje iz isplata dioničarima ove godine te su obje naglasile snagu svojih bilanci kao jamstvo da mogu izdržati pad tržišta.

Korekcija očekivanja

Neke europske kompanije već su počele prilagođavati očekivanja. Total je poručio da će ove godine smanjiti tromjesečne otkupe dionica za između 500 milijuna i 1,25 milijardi dolara, pod pretpostavkom da se cijene nafte budu kretale između 60 i 70 dolara po barelu.

Prema HSBC-u, norveška državna naftna kompanija Equinor trebala bi smanjiti godišnje otkupe dionica s pet milijardi dolara u 2025. na dvije milijarde dolara u 2026.

Očekuje se da će Shell, koji je trošenje 40 do 50 posto novčanog toka na dividende i otkup dionica opisao kao “sveto”, prilikom objave rezultata u četvrtak smanjiti tromjesečne otkupe s 3,5 milijardi na tri milijarde dolara, čime bi ostao unutar tog raspona.