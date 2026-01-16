Zašto Trumpova administracija drži milijune dolara od prodaje venezuelanske nafte u katarskoj banci

Stotine milijuna dolara koje Sjedinjene Države prikupljaju od prodaje venezuelanske nafte čuvaju se u Kataru. To je neizravan put koji bi mogao ubrzati protok prijeko potrebnog novca u Venezuelu, ali također postavlja pitanja o transparentnosti tih sredstava.

Trumpova administracija potvrdila je u srijedu prvu prodaju venezuelanske nafte, rekavši da je prikupljeno 500 milijuna dolara. To je samo prva od brojnih prodaja za koje se očekuje da će donijeti milijarde dolara u mjesecima, a potencijalno i godinama koje dolaze.

Sredstva su poslana u Katar, umjesto da su držana u američkim bankama ili poslana izravno u Venezuelu, prema bivšem dužnosniku administracije upoznatim s tim pitanjem. Ministar financija Scott Bessent rekao je u srijedu navečer za Newsmax da će novac od prodaje nafte početi pritjecati u Venezuelu već u četvrtak. Venezuelanske banke sugerirale su da su prihodi od nafte stigli u zemlju, kako su rekla dva izvora upoznata s venezuelskim financijskim sustavom.

Venezuela je godinama bila sankcionirana od strane zapadnih vlada diljem svijeta, u biti odsječena od globalnog bankarskog sustava. Njena autoritarna vlada je tijekom proteklih desetljeća prikupljala naftnu imovinu za koju su strane energetske tvrtke tražile odštetu.

Predsjednik Donald Trump žalio se da Venezuela krade američku naftnu imovinu, ali je također rekao da je važno da prihod od prodaje nafte izravno koristi Venezueli i spriječi one koji imaju pravo na prihode od venezuelske nafte da dobiju pristup novcu koji SAD sada generiraju od te prodaje.

Trump je u petak izdao izvršnu naredbu u kojoj je rekao da su svi takvi pokušaji potraživanja sredstava ili ovrha, blokirani. U naredbi se navodi da ako sredstva nisu oslobođena takvih pravnih zapleta, to bi značajno ometalo ključne napore SAD-a da osiguraju ekonomsku i političku stabilnost u Venezueli.

Polaganje novca na račun u Kataru, potencijalno izvan dohvata zapadnih tvrtki i vjerovnika koji imaju potraživanja za novac za koji tvrde da im se duguje – jedan je od načina za postizanje ciljeva administracije.

Osiguravanje da sredstva koriste Venezueli

Činjenica da bi vjerovnici mogli usporiti takve isplate predstavljala bi problem i za tu zemlju i za Trumpovu administraciju.

“To je stvarno veliki problem. Venezuela duguje novac svima“, rekao je jedan stručnjak za vanjske odnose i Venezuelu koji je govorio pod uvjetom anonimnosti.

Stručnjak je rekao da Katar dugo služi kao posrednik između Sjedinjenih Država i venezuelanske vlade. Drugi stručnjaci rekli su za CNN da su katarske banke imale sličnu posredničku ulogu tijekom Bidenove administracije kada su dopustile da dio sredstava od prodaje nafte ponovno teče u Iran tijekom ublažavanja sankcija toj zemlji.

Katarske banke koje drže sredstva dobile su upute da novac prodaju na aukciji venezuelanskim bankama, dajući prioritet hrani, lijekovima i malim poduzećima, prema riječima Alejandra Grisantija, osnivača Ecoanalitice, latinoameričke i južnoameričke konzultantske tvrtke koja posluje u Venezueli, između ostalih zemalja.

Taj će novac prikupljati Središnja banka Venezuele i raspodijeliti ga prema zahtjevima koje su postavile Sjedinjene Države, rekao je Grisanti.

Bessent je za Newsmax rekao da će prihod financirati operacije venezuelanske vlade, sigurnost i opskrbu hranom.

Bijela kuća nije izravno komentirala sredstva koja idu u banku u Kataru prije nego što budu isplaćena Venezueli. “Podsjećamo, Venezuela je godinama izolirana od međunarodnog bankarstva“, rekao je dužnosnik administracije.

“Dok administracija brzo djeluje prema uputama predsjednika Trumpa, preispitujemo postojeće pravne parametre i ograničenja.”

No, Trumpova izvršna naredba trebala je spriječiti problem s vjerovnicima koji blokiraju protok potrebnih sredstava u Venezuelu, rekao je stručnjak. Činjenica da se sredstva drže omogućuje manju transparentnost SAD-a u pogledu protoka gotovine.

“Osim ako se ne pojavi neki javni plan koji će reći evo vladine strukture za ovaj novac, tko će imati kontrolu protiv pranja novca. Ovo se uspostavlja kao neka vrsta fonda za prikrivanje“, rekao je stručnjak koji je želio ostati anoniman. “Vrlo je zabrinjavajuće.“

To ne sugerira da će Trumpova administracija pokušati učiniti nešto zlonamjerno s tim novcem. Ali postoje legitimne zabrinutosti da će privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez koristiti sredstva koja se vraćaju u Venezuelu kako bi nastavila podmićivati ​​korumpirane dijelove vladine strukture, uključujući paravojne skupine i narkokartele, kako bi održala kontrolu nad zemljom, prema riječima stručnjaka.

Neki kritičari Trumpove administracije dovode u pitanje njegovu motivaciju za slanje novca Kataru.

“Ne postoji zakonska osnova za predsjednika da otvori offshore račun kojim upravlja kako bi mogao prodavati imovinu koju je zaplijenila američka vojska“, rekla je senatorica Elizabeth Warren, demokratkinja iz Massachusettsa, u komentaru za Semafor , koji je prvi izvijestio da novac odlazi u Katar. “To je upravo potez koji bi privukao korumpiranog političara.“