SAD službeno počeo prodavati venezuelansku naftu

Sjedinjene Države su završile svoju prvu prodaju venezuelske nafte, vrijedne 500 milijuna dolara, prema riječima dužnosnika administracije.

Dodatna prodaja nafte očekuje se u nadolazećim danima i tjednima, dodao je dužnosnik, prenosi CNN.

Otkako su Sjedinjene Države napale Venezuelu i zarobile njezinog predsjednika Nicolása Madura ranije ovog mjeseca, predsjednik Donald Trump jasno je dao do znanja da planira iskoristiti ogromne naftne rezerve te zemlje.

Trump je u petak rekao da će naftna industrija uložiti najmanje 100 milijardi dolara u obnovu oslabljenog energetskog sektora Venezuele – iako nije jasno odakle dolazi ta brojka.

Planovi administracije da kapitalizira na venezuelanskoj nafti dočekani su sa skepticizmom od strane američkih energetskih dužnosnika u Bijeloj kući u petak.

“Ne može se ulagati“, rekao je izvršni direktor ExxonMobila Darren Woods dužnosnicima raspravljajući o preprekama poslovanju u Venezueli. “Postoji niz pravnih i komercijalnih okvira koje bi trebalo uspostaviti kako bismo uopće razumjeli kakav bismo povrat ostvarili od ulaganja.“

Nekoliko drugih rukovoditelja također je izrazilo nespremnost za poslovanje u toj problematičnoj latinoameričkoj zemlji. Nakon dugog sastanka u Bijeloj kući u petak, Trump i njegovi glavni pomoćnici izašli su bez ikakvih većih obećanja tvrtki da će uložiti milijarde dolara u naciju.

Detalji o prvoj prodaji nafte u srijedu nisu bili jasni, ali je glasnogovornica Bijele kuće Taylor Rogers u izjavi rekla da Trumpov tim olakšava pozitivne, tekuće razgovore s naftnim tvrtkama koje su spremne i voljne uložiti dosad neviđena sredstva u obnovu venezuelanske naftne infrastrukture.

U srijedu je Reuters izvijestio da se venezuelanska sirova nafta nudi trgovcima s popustom u usporedbi s konkurentskom naftom iz drugih zemalja, poput Kanade.