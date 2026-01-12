Vitol i Trafigura osigurali američke dozvole za prodaju venezuelanske nafte

Multinacionalne trgovačke kuće Vitol i Trafigura dobile su američke preliminarne dozvole za pregovore s kupcima i za izvoz venezuelanske nafte, a prvi bareli ‘crnog zlata’ bit će ukrcani na Trafigurine tankere već u ovom tjednu, rekao je izvršni direktor Richard Holtum na sastanku u Bijeloj kući.

Američka vlada dodijelila je dozvole velikim trgovačkim kućama zato što mogu u kraćem roku obnoviti izvoz, rekla su za Reuters četiri izvora upoznata s postupkom pregovora.

Ključno je pokrenuti prodaju kako bi novac ponovo počeo pristizati u Venezuelu za svakodnevne usluge i kako bi se uspostavio postupak koji će jamčiti stabilnu proizvodnju, prodaju i preradu venezuelanske nafte, rekao je neimenovani dužnosnik Bijele kuće.

Trafigura spada među rijetke kompanije koje mogu realizirati tako veliki i kompleksan posao, zahvaljujući veličini, globalnoj pomorskoj floti i logističkoj mreži, istaknuli su u kompaniji.

Vitol je pak izdvojio dugu povijest u radu s kompleksnim transakcijama, prilagodljivu logistiku, poslovanje i financije.

Trgovačkim kućama dozvole za izvoz venezuelanske nafte dodijeljene su i zato što su sklonije riziku i pokretljivije od velikih naftnih kompanija čijim se dionicama trguje na burzi, rekla su tri neimenovana sudionika sastanka u Bijeloj kući.

Vitol i Trafigura već razgovaraju o prodaji s rafinerijama u Indiji i Kini, s rokovima isporuke u ožujku, reklo je u ponedjeljak nekoliko izvora u trgovinskim krugovima.

Vitol razgovara s indijskim državnim rafinerijama, rekla su dva izvora, i nudi pošiljku venezuelanske nafte po cijeni nižoj za osam do 8,5 dolara nego u Londonu, rekao je jedan izvor.

Indijska rafinerija Reliance Industries rekla je prošli tjedan da je spremna ponovo kupovati venezuelansku naftu ako američki propisi to budu dopuštali.

Obje trgovačke kuće nude venezuelansku naftu i kineskoj rafinerijskoj tvrtki PetroChini, rekla su tri izvora.

Strah od zapljene

Pravni timovi i savjetnici sugerirali su pak pojedinim velikim američkim naftnim proizvođačima da ne sudjeluju u početnoj fazi isporuka jer bi vjerovnici Venezuele mogli zaplijeniti prihod od te prodaje, rekao je jedan od izvora.

“Tko im može jamčiti da vjerovnici neće poduzeti pravne korake u SAD-u ili u nekoj drugoj zemlji”, objašnjava neimenovani pravni savjetnik uprave jedne američke naftne kompanije, referirajući se na poslovanje u Venezueli.

Američka vlada obećala je trgovačkim kućama da će kontrolirati bankovne račune povezane s prodajom venezuelanske nafte i zaštititi prihode od moguće zaplijene vjerovnika, rekla su tri neimenovana izvora upućena u situaciju.

Već u petak američki predsjednik ispunio je obećanje izvršnom uredbom kojom je sudovima i vjerovnicima onemogućio zapljenu prihoda od prodaje venezuelanske nafte na računima pod kontrolom američkog ministarstva financija, objavila je Bijela kuća u subotu.

Vanjski dug Venezuele premašuje 150 milijardi dolara, a vjerovnici uključuju i naftne kompanije od kojih Trump traži da pomognu u revitalizaciji venezuelanske naftne industrije.

ConocoPhillips i Exxon Mobile još potražuju ukupno gotovo 14 milijardi dolara za imovinu koju im je vlada u Caracasu oduzela prije dvadesetak godina.

Ta će im potraživanja biti plaćena tek nakon što naftne kompanije vlastitim ulaganjima revitaliziraju venezuelanski naftni sektor, kazali su im Trump i njegov tim.

Američki Chevron pak i dalje posluje u Venezueli, kao manjinski partner u tvrtkama koje je osnovao s venezuelanskom državnom naftnom kompanijom PDVSA i uz dozvolu američke vlade.