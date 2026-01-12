Je li Trumpova politika prema Venezueli imala i financijsku korist za njega?

Čini se da je svrgavanje najistaknutijeg latinoameričkog diktatora potaknulo rast cijena kripto-imovine povezane s američkim predsjednikom.

Američki vojni upad u Venezuelu nije samo ojačao položaj Donalda Trumpa među antikomunistima na jugu Floride, produbio napetosti s drugim latinoameričkim zemljama ili pokazao njegovu spremnost da prijeti Grenlandu i Kolumbiji; čini se da je povećao i njegovo osobno bogatstvo. I ne, dobitak nije došao od nafte, na koju je Trump toliko fokusiran. Naftna tržišta uglavnom su ravnodušno reagirala na noćnu raciju u Caracasu u kojoj je zarobljen venezuelanski diktator Nicolás Maduro. Za Trumpa je dio novostečenog bogatstva došao iz druge klase imovine koja je od vikenda ostvarila snažan rast: kriptovaluta, posebno onih povezanih s predsjednikom. A njih posjeduje mnogo. Od racije u Venezueli, Forbes procjenjuje da je ukupna vrijednost njegove kripto-imovine porasla za oko 140 milijuna dolara.

Najveći poticaj, čini se, došao je iz njegovog udjela u Trump Media and Technology Groupu (TMTG), čije su dionice skočile u ponedjeljak ujutro i zadržale se na višoj razini. Predsjednikovih gotovo 115 milijuna dionica vrijedilo je na zatvaranju tržišta u utorak oko 63 milijuna dolara više nego prije napada u Caracasu, što je rast od oko četiri posto. Zašto? TMTG je spoj nekoliko poslovnih pothvata: posjeduje društvenu mrežu Truth Social, nedavno je najavio spajanje s tvrtkom iz sektora fuzijske energije, a razvija i strategiju bitcoin trezora te druge kripto-projekte. Bitcoin je, zajedno s financijskim tržištima, posljednjih dana porastao nakon vijesti o Maduruovu svrgavanju, što je možda i povuklo TMTG naviše. Drugo moguće objašnjenje: kada Trump ostvari istaknute vanjskopolitičke pobjede, poput uhićenja Madura, trgovci se euforično bacaju na dionice njegove tvrtke. Dan nakon što je u lipnju naredio bombardiranje iranskih nuklearnih postrojenja, dionica TMTG-a također je otvorila trgovanje s rastom od oko četiri posto (iako se dobit nije dugo zadržala).

Postoji jasna veza

Rast vrijednosti Trumpove ostale kripto-imovine još je jasnije povezan s događajima u Venezueli. U najmanju ruku, vremenski se savršeno poklapa. Tokeni World Liberty Financiala porasli su preko noći 3. siječnja za oko 20 posto, s približno 15 na 18 centi, dok su u javnost stizale vijesti da su američke specijalne snage uhitile Madura i prebacile ga u New York na suđenje zbog optužbi za trgovinu drogom. Cijena je ostala povišena. Tvrtka DT Marks Defi LLC, u vlasništvu Trumpove obitelji, posjeduje procijenjenih 22,5 milijardi tokena, a Trump drži 70 posto, prema predsjednikovoj najnovijoj imovinskoj prijavi. Pod pretpostavkom da je to još uvijek točno (postoje određene nejasnoće), i čak nakon što se primijeni Forbesov značajan diskont jer se tokeni još ne mogu prodavati, vrijednost Trumpovih tokena porasla je za oko 34 milijuna dolara.

Najčišći oblik trgovanja “na Trumpu” njegov je memecoin, prikladno nazvan $TRUMP, lansiran neposredno prije njegove inauguracije prije gotovo godinu dana. On je isto snažno porastao paralelno s vijestima o operaciji te je u plusu oko devet posto otkako su u Caracasu započele eksplozije. Ovdje Forbes također primjenjuje diskonte zbog likvidnosti i drugih ograničenja na Trumpove udjele — kad bi doista prodao i manji dio svojih memecoina, cijena bi se gotovo sigurno urušila — no vrijednost njegovih procijenjenih 256 milijuna otključanih tokena i 544 milijuna zaključanih tokena i dalje je veća za oko 45 milijuna dolara, čak i nakon tih prilagodbi.

Rat kao unosan biznis

Sve to zajedno čini oko 140 milijuna dolara procijenjenog rasta predsjednikova “papirnatog” bogatstva. Nekad prije svega milijarder u nekretninama, Donald Trump je ulaskom u politiku pronašao niz još unosnijih načina za unovčavanje vlastitog osobnog brenda. Forbes je posljednji put procijenio Trumpovu neto vrijednost na 7,3 milijarde dolara u rujnu, za našu listu 400 najbogatijih Amerikanaca, što je tada predstavljalo rast od tri milijarde dolara zahvaljujući predsjedništvu. Dvije trećine tog povećanja došlo je iz njegovih procvjetalih kripto-poslova, u kojima digitalni hype prodaje obožavateljima i špekulantima — a malo je učinkovitijih načina za privlačenje pozornosti od pokretanja rata.

Kyle Khan-Mullins, novinar Forbesa