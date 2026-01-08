Trump prozvao proizvođače oružja i najavio kako želi povećati troškove za obranu na 1,5 bilijuna dolara

Američki predsjednik Donald Trump pozvao je na povećanje američke obrambene potrošnje na 1,5 bilijuna dolara u 2027. godini.

To bi bilo više od 50% više od ovogodišnjeg proračuna od 901 milijarde dolara, koji je Kongres odobrio u prosincu.

“To će nam omogućiti da izgradimo vojsku snova na koju već dugo imamo pravo i, što je još važnije, to će nas održati sigurnima, bez obzira na neprijatelja“, napisao je Trump na društvenim mrežama.

U odvojenim objavama, predsjednik je rekao da će pooštriti mjere protiv isplata šefovima i dioničarima velikih američkih obrambenih dobavljača, osim ako tvrtke ne ubrzaju isporuke naoružanja i ne izgrade nove proizvodne pogone, prenosi BBC.

Dionice velikih američkih proizvođača obrambene opreme Lockheed Martina, Northrop Grummana i Raytheona porasle su za više od 5% u produženom trgovanju na njujorškoj burzi nakon što je Trump objavio te najave.

Ekonomisti su prethodno upozoravali da je jaz između američke potrošnje i prihoda dosegao neodržive razine. No Trump je rekao da Washington lako može ostvariti njegov predloženi obrambeni proračun od 1,5 bilijuna dolara zahvaljujući novcu od carina.

Trump se od svog prvog mandata u Bijeloj kući zalaže za veća obrambena ulaganja SAD-a i njihovih saveznika.

U drugoj objavi u srijedu rekao je da se vojna oprema ne proizvodi dovoljno brzo te je pozvao tvrtke da grade nove i moderne tvornice.

Obrambene tvrtke isplaćuju ogromne odštete dioničarima i otkupljuju dionice na štetu ulaganja u proizvodnju, rekao je Trump. Također je kritizirao pretjerane plaće rukovoditelja u proizvodnji oružja.

“Nijednom rukovoditelju ne bi trebalo biti dopušteno zaraditi više od 5 milijuna dolara, što je, koliko god to zvučalo visoko, tek djelić onoga što sada zarađuju.”

U zasebnoj objavi, Trump je istaknuo Raytheon, rekavši da najmanje reagira na američke obrambene potrebe i da najsporije povećava proizvodnju.

“Ili će Raytheon krenuti i početi ulagati u postrojenja i opremu ili više neće poslovati s Ministarstvom” napisao je Trump.

Trumpov poziv na puno veća izdvajanja za obranu dolazi u trenutku kada su geopolitičke napetosti porasle diljem svijeta.