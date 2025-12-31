Trumpov zlatni mobitel ponovno kasni: Isporuka odgođena, rok i dalje nepoznat

Odgoda predstavlja novi udarac projektu koji je izvorno obećavao prodaju uređaja proizvedenog u SAD-u.

Trump Mobile, telefonska kompanija u vlasništvu Trump Organizationa, odgodila je planiranu isporuku svog pametnog telefona zlatne boje, koja se trebala realizirati tijekom ove godine.

Riječ je o najnovijem zastoju za taj projekt, koji je u početku obećavao ponuditi pametni telefon proizveden u SAD-u po cijeni od 499 dolara, s ciljem konkuriranja mainstream uređajima Applea i Samsunga, no u međuvremenu je značajno smanjio svoje ambicije.

Služba za korisnike Trump Mobilea rekla je Financial Timesu da je nedavno zatvaranje američke savezne vlade uzrokovalo kašnjenje isporuka telefona. Dodali su kako postoji “velika mogućnost” da uređaj neće biti isporučen ni ovog mjeseca.

Pritisak na Apple

Uređaj nazvan T1, zajedno s mobilnim paketom koji stoji 47,45 dolara mjesečno, najavljen u lipnju, bio je jedan od nekoliko pokušaja obiteljskog poslovnog carstva Trumpovih da iskoristi njegov povratak u Bijelu kuću.

Lansiranje se poklopilo s kritikama američkog predsjednika Donalda Trumpa na račun Applea zbog velike ovisnosti o kineskim proizvođačima. Zatražio je da proizvođač iPhonea uređaje proizvodi u SAD-u, uz prijetnje uvođenjem carina od 25 posto, kako Appleu tako i Samsungu.

Trump Mobile je isprva tvrdio da će T1 biti lansiran u kolovozu i da će biti “izrađen u Sjedinjenim Državama”, uz predujam od 100 dolara za prednarudžbu uređaja.

Promjena retorike

Tvrdnje da će uređaj biti proizveden u Americi dočekane su sa skepsom među analitičarima opskrbnih lanaca i industrijskim stručnjacima. Isticali su da je gotovo nemoguće proizvesti uređaj za masovno tržište koristeći isključivo američke komponente, s obzirom na golemu ovisnost postojećih proizvođača pametnih telefona o azijskim opskrbnim lancima.

Prema procjenama IDC-a, manje od 5 posto komponenti u iPhoneu trenutačno se proizvodi u SAD-u.

Unutar nekoliko tjedana od lansiranja Trump Mobile povukao je tvrdnju, izmijenivši promotivne materijale tako da sada navode kako će uređaj biti “oživljen u Sjedinjenim Državama”. Datum lansiranja T1 telefona koje je prvotno najavljivano u kolovozu, kasnije je pomaknuto na kraj godine.

U novije vrijeme Trump Mobile je počeo nuditi i rabljene uređaje dvaju dominantnih proizvođača pametnih telefona u SAD-u, Applea i Samsunga.