Nakon 14 godina pauze, Trump Vodka opet u prodaji. Cijena? Više nego zanimljiva

Eric Trump objavio je da je Trump Vodka ponovno dostupna za prednarudžbe. Izvorna verzija povučena je s tržišta još 2011., nakon pada prodaje i sukoba Donalda Trumpa s tadašnjim dobavljačem, kompanijom Drinks Americas.

Eric Trump najavio je ponovno pokretanje Trump Vodke, čime je ovo piće ponovno dostupno za prednarudžbe 14 godina nakon što je brend ugašen – obilježavajući najnovije lansiranje proizvoda iz Trumpove obitelji otkako je predsjednik Donald Trump započeo drugi mandat.

Trump Vodka, proizvedena u Sjedinjenim Državama, reklamirana kao “The Great American Spirit” i s američkom zastavom na prednjoj strani boce, najnoviji je pokušaj Trump Organizationa da profitira povezujući brend s američkim identitetom. Moguće je naručiti “običnu” i specijalnu ediciju vodke po cijenama 47,45 i 75 dolara.

Sitnim slovima na internetskoj stranici navodi se da je tvrtka 47 Spirits LLC iz Miamija licencirala ime Trump i druge s njim povezane zaštitne znakove od Trump Wine Marks LLC i DTTM Operations LLC, dviju tvrtki koje su u potpunom vlasništvu predsjednika, prema njegovoj posljednjoj financijskoj objavi.

Tvrtka 47 Spirits LLC osnovana je u Delawaru u svibnju, a povezane tvrtke 47 Spirits Holding LLC i 47 Spirits Holdings MGR LLC osnovane su u srpnju (nazivi su slični strukturi mnogih drugih Trumpovih kompanija, premda u registrima poslovanja stoji samo treća strana kao registrirani agent).

Prva verzija Trump Vodke ugašena je u SAD-u 2011. zbog pada prodaje, prema Bloombergovim navodima, kao i zbog sukoba Donalda Trumpa i tadašnjeg dobavljača Drinks Americasa. Trump je tvrtku kasnije tužio i dobio presudu u iznosu od 4,8 milijuna dolara, tvrdeći da nije ispunila ugovorene obveze o isplati tantijema.

“Podignite čašu slobodi, prilici i trajnoj veličini Sjedinjenih Američkih Država”, stoji na službenoj stranici vodke.

Kirk Ogunrinde i Zach Ecerson, novinari Forbesa