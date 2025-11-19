Ronaldo, Musk, Cook… Tko je sve i zašto bio na Trumpovoj večeri u čast saudijskog princa?

Na događaju u Bijeloj kući okupili su se neki od najbogatijih i najutjecajnijih ljudi svijeta, uključujući vodeće ljude kompanija koje imaju važne strateške i poslovne veze sa Saudijskom Arabijom.

Milijarder Elon Musk, Tim Cook, Jensen Huang i nogometna superzvijezda Cristiano Ronaldo bili su među brojnim visokoprofilnim uzvanicima na svečanoj večeri koju je u utorak navečer u Bijeloj kući priredio američki predsjednik Donald Trump u čast de facto čelnika Saudijske Arabije, princa Mohammeda bin Salmana. Ovo je bilo prvo Muskovo pojavljivanje u Bijeloj kući otkako je u svibnju napustio ulogu “posebnog državnog zaposlenika” na čelu Odjela za učinkovitost vlade (DOGE), nakon čega je javno ušao u sukob s Trumpom.

Muskova prisutnost na događaju najnoviji je znak popuštanja napetosti između njega i Trumpa, nakon što se činilo da je zapeo njegov pokušaj osnivanja vlastite političke stranke pod nazivom “America Party”.

Na večeri su sudjelovali i Jensen Huang i Lisa Su, izvršni direktori divova proizvođača čipova Nvidije i AMD-a, nekoliko mjeseci nakon što su obje kompanije potpisale ugovore o isporuci naprednih poluvodiča tvrtki Humain — AI kompaniji u vlasništvu saudijskog državnog investicijskog fonda PIF-a.

Ovo je bilo prvo Muskovo pojavljivanje u Bijeloj kući što je najnoviji znak popuštanja napetosti između njega i Trumpa foto: Brendan Smialowski/AFP

Na događaju je bio i David Ellison, izvršni direktor Paramount Skydance Corporationa, usred izvješća da bi saudijski državni fond mogao djelomično financirati njegovu ponudu za preuzimanje konkurentskog Warner Bros. Discoveryja.

Među drugim istaknutim uzvanicima bili su i izvršni direktor Applea Tim Cook te milijarder i direktor Della Michael Dell. Cristiano Ronaldo, legendarni nogometaš i najbolji strijelac svih vremena, također je prisustvovao događaju u Bijeloj kući. Ronaldo je 2023. prešao u saudijski nogometni klub Al-Nassr uz rekordni ugovor vrijedan 200 milijuna eura godišnje, u sklopu saudijskih nastojanja da se Rijad profilira kao globalno sportsko središte.

Gosti na službenoj večeri s američkim predsjednikom i prijestolonasljednikom Saudijske Arabije u Istočnoj sobi Bijele kuće u Washingtonu foto: Brendan Smialowski/AFP

Al-Nassr je većinski u vlasništvu PIF-a, a saudijski princ predsjedava fondom. Ranije ove godine Ronaldo je potpisao produljenje ugovora koje će 40-godišnjaka u klubu zadržati do 2027. Nalazi se na prvom mjestu Forbesove liste najplaćenijih sportaša svijeta za 2025. godinu, a procjenjuje se da će ove godine zaraditi oko 275 milijuna dolara.

U svom govoru na večeri, Trump je Ronalda spomenuo poimence rekavši: “Moj sin je veliki Ronaldo fan. A Barron ga je imao priliku upoznati i mislim da sada malo više poštuje svog oca, samo zato što sam mu predstavio tebe.”

Siladitya Ray, novinar Forbesa