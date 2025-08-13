Ronaldo je Georginu zaprosio dijamantom od 50 karata. Ipak, bilo je i puno vrjednijih prstena, evo tko ih je dobio

Ronaldov zaručnički prsten ukrašen je dragim kamenom od 50 karata, koji stručnjaci opisuju kao jedan od najrjeđih i najljepših dijamanata na svijetu. Još uvijek se ne zna tko je ga je dizajnirao, no nagađa se da je Cartier.

Zaručnički prsten s dijamantom kojim je nogometna ikona Cristiano Ronaldo zaprosio svoju dugogodišnju partnericu Georginu Rodriguez mogao bi imati i do 50 karata, procijenili su stručnjaci za nakit za Forbes, što ga čini većim od slavnih komada koje su dobile Mariah Carey, Kim Kardashian i Lauren Sánchez. Rodriguez je u ponedjeljak, nakon osam godina veze, objavila zaruke fotografijom koja je naglasak stavila upravo na prsten.

Objava je odmah privukla pozornost i izazvala naslove – blistavi središnji kamen doseže joj do zgloba – a procjenitelji su za Forbes izjavili da se radi o jednom od “najrjeđih i najljepših dijamanata na svijetu”.

Kristian Spofforth, stručnjak za nakit iz Heritage Auctionsa, rekao je da se čini kako je riječ o ovalno brušenom kamenu od približno 50 karata s oznakom boje D – najvišom na ljestvici – te vjerojatno čistoćom VVS1 ili boljom.

Vrijednost tradicionalnih dijamanata djelomično se određuje prema tome koliko su blizu potpunoj bezbojnosti na ljestvici od D do Z te prema čistoći, odnosno odsutnosti nesavršenosti (VVS1 je druga najviša ocjena čistoće i znači da kamen ima samo sićušne nesavršenosti koje je teško vidjeti i pod desetostrukim povećanjem).

Nije odmah jasno od kojeg je metala izrađen prsten Georgine Rodriguez, no Spofforth je naveo kako je “postolje elegantno, minimalističko i savršeno prilagođeno kako bi istaknulo prirodnu ljepotu kamena”.

Gemologinja i procjeniteljica Deborah Villepigue procijenila je da je središnji kamen možda i veći, između 55 i 60 karata, a da je vrijednost prstena otprilike tri milijuna dolara.

Još uvijek se ne zna tko je dizajnirao prsten, no neki nagađaju da ga je izradio Cartier.

Tko je imao veći?

Malo je zvijezda nosilo dijamante veće od Georgine Rodriguezina, no dva se posebno ističu. Reper Gucci Mane 2019. godine je supruzi Keyshiji Ka’oir poklonio ovalno brušeni dijamant od 60 karata kao nadogradnju na prsten od 25 karata kojim ju je zaprosio dvije godine ranije, a Richard Burton je Elizabeth Taylor 1969. godine darovao dijamant u obliku suze od 69,42 karata, koji je kupio za milijun dolara od Cartiera (danas oko 8,6 milijuna dolara). Georginin prsten veći je od početnog Harry Winston prstena kojim je Burton 1968. zaprosio Taylor, a koji je imao Asscher brušeni dijamant od 33,19 karata. Burton je, prema izvješćima, nadmašio samog Winstona na aukciji i platio ga 305.000 dolara – tada rekordnu cijenu za dijamantni prsten.

Prsten Georgine veći je i od nekih od najpoznatijih celebrity prstena posljednjih godina, uključujući smaragdno brušeni dijamant od 35 karata, vrijedan 10 milijuna dolara, koji je Mariah Carey dobila od milijardera Jamesa Packera, te jastučasto brušeni dijamant od 15 karata vrijedan osam milijuna dolara, kojim je Kanye West zaprosio Kim Kardashian. Treba istaknuti i ružičasti dijamant od 30 karata, vrijedan pet milijuna dolara, kojim je milijarder Jeff Bezos zaprosio Lauren Sánchez. Ona je ovog ljeta na vjenčanju u Veneciji nosila i drugi ovalno brušeni dijamant od 30 do 40 karata, procijenjen na oko četiri milijuna dolara. Oba njezina prstena dizajnirala je Lorraine Schwartz

Kako je sve počelo

Ronaldo i Rodriguez prvi su se put zajedno pojavili u javnosti 2017. godine uz njegovog sina iz prethodne veze, Cristiana Jr. Šest mjeseci kasnije, u lipnju, Ronaldo je dobio blizance Evu i Matea putem surogata. Nikada nije otkrio identitet majke svoje prve troje djece. Rodriguez je u studenom 2017. rodila njihovo prvo zajedničko dijete, a u listopadu 2021. objavila je trudnoću s blizancima. Jedno dijete umrlo je pri porodu. Par je prvi put izazvao glasine o zarukama u studenom 2018., a obožavatelji nagađaju o njihovom statusu od tada. U srpnju 2024. Ronaldo je nagovijestio da su se možda vjenčali nakon što je Rodriguez nazvao svojom “suprugom”, no njegov je publicist za People izjavio da nema saznanja je li Cristiano u braku s Georginom. Netflix je u tri sezone reality serijala I Am Georgina pratio svakodnevni život Rodriguez.

Najbolje plaćeni sportaš

Ronalda je Forbes proglasio najbolje plaćenim sportašem na svijetu ove godine. Procjenjuje se da je u posljednjih godinu dana zaradio 275 milijuna dolara te je 2020. postao prvi aktivni sportaš u timskim sportovima koji je premašio milijardu dolara u karijeri. Uz doživotni ugovor s Nikeom i druge sponzorske ugovore, Ronaldo zarađuje i izvan terena putem svog brenda CR7, koji uključuje odjeću, modne dodatke, hotele i teretane.

Mary Whitfill Roeloffs, novinarka Forbesa