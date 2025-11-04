Ovo je 10 najbogatijih ljudi na svijetu u studenom

Najbogatija osoba na svijetu u studenom uspjela je povećati svoju prednost nad drugoplasiranim Larryjem Ellisonom za 28 milijardi dolara u posljednjih mjesec dana, na 177 milijardi dolara.

Dok su dionice Muskove Tesle porasle za 3% u listopadu, dionice Ellisonovog Oraclea pale su za 7%, čime je suosnivač softverskog diva izgubio 22 milijarde dolara bogatstva, koje se sada procjenjuje na 320 milijardi dolara. Sredinom rujna Ellison je nakratko bio druga osoba u povijesti vrijedna 400 milijardi dolara i bio je blizu Muskovih 40 milijardi dolara, zahvaljujući Oracleovim optimističnim projekcijama prihoda za poslovanje s cloud infrastrukturom (uglavnom za napajanje umjetne inteligencije), što je u jednom danu podiglo dionice za 36%.

Od tada su Oracleove dionice pale za 21% jer su neki analitičari doveli u pitanje profitne marže od prodaje cloud infrastrukture i njihovu ovisnost o partnerstvu s OpenAI-jem.

Ipak, najveći gubitnik mjeseca je Mark Zuckerberg, čije je bogatstvo palo za procijenjenih 29 milijardi dolara na 223 milijarde dolara, jer njegova tvrtka Meta nije ispunila očekivanja analitičara o zaradi za treći kvartal, a dionice tvrtke pale su za 12%.

To je bilo dovoljno da Zuckerberg padne s 3. na 5. mjesto Forbesove ljestvice, a da Jeff Bezos iz Amazona pretekne Zuckerberga na kraju mjeseca prvi put od travnja. Amazon je premašio projekcije analitičara za treći kvartal, povećavši Bezosovu neto vrijednost za 22 milijarde dolara na 254 milijarde dolara i podigavši ​​njegov rang s 4. na 3. mjesto.

U nastavku je popis 10 najbogatijih ljudi na svijetu od 1. studenog, prema Forbesu. Kao grupa, zajedno vrijede 2,4 bilijuna dolara, što je porast od 100 milijardi dolara od rujna. Cijene dionica rutinski fluktuiraju, pa se te neto vrijednosti obično mijenjaju svakodnevno. Forbes prati dnevne promjene na popisu milijardera u stvarnom vremenu.

1. Elon Musk

Neto vrijednost: 497 milijardi dolara (porast od 6 milijardi dolara u odnosu na prošli mjesec)

Tvrtke: Tesla, SpaceX, xAI, X (prije Twitter)

Dioničari Tesle trebali bi 6. studenog glasati o rekordnom paketu plaća koji bi Musku mogao donijeti do 1 bilijun dolara dodatnih dionica (prije oporezivanja) ako Tesla postigne prekretnice poput povećanja tržišne kapitalizacije više od osam puta u sljedećih 10 godina. 27. listopada, predsjednica Tesle Robyn Denholm napisala je u pismu dioničarima da bi Musk mogao napustiti tvrtku ako glasovanje ne bude u njegovu korist.

Musk je izvršni direktor Tesle i tvrtke SpaceX; predsjednik uprave i glavni tehnološki direktor tvrtke za društvene medije X, ranije poznate kao Twitter i osnivač tvrtke za umjetnu inteligenciju xAI. Krajem ožujka xAI je kupio X po procjeni koju je Musk naveo kao 45 milijardi dolara (uključujući dug); Musk je platio 44 milijarde dolara (uključujući dug) za kupnju Twittera 2022. godine.

Posjeduje oko 12% Teslinih dionica i založio je neke od svojih dionica za kredite. Dioničari proizvođača električnih automobila glasali su u lipnju 2024. za to da Musk zadrži dioničke opcije temeljene na učinku koje bi danas vrijedile gotovo 130 milijardi dolara, što je sutkinja iz Delawarea ranije nazvala najvećom potencijalnom prilikom za kompenzaciju ikad viđenom na javnim tržištima, kada je poništila odluku u siječnju 2024. i potvrdila presudu u prosincu. Duga žalba na presudu u Delawareu vjerojatno je u tijeku.

2. Larry Ellison

Neto vrijednost: 320 milijardi dolara (manje od 22 milijarde dolara u odnosu na prošli mjesec)

Izvor bogatstva: Oracle

Larry Ellison; Foto: Afp

U siječnju, dan nakon što je Donald Trump postao predsjednik, Ellison je bio prisutan kada je Trump najavio Stargate Project, pothvat s Ellisonovom tvrtkom Oracle, OpenAI-jem, kreatorom Chat GPT-a, japanskim Masayoshijem Sonom i njegovom tvrtkom Softbank te investicijskim fondom MGX iz UAE-a. Grupa se obvezala potrošiti 500 milijardi dolara tijekom četiri godine za izgradnju AI infrastrukture – uglavnom podatkovnih centara u SAD-u.

Ellison se udružio sa svojim sinom Davidom kako bi pomogao u kolovozu u spajanju Paramounta i Davidove Skydance Medije. Stariji Ellison sada kontrolira otprilike 77,5% glasačkih prava spojenog subjekta. U listopadu je Warner Bros. navodno odbio ponudu Paramounta za akviziciju od gotovo 60 milijardi dolara.

Ellison je suosnivač softverske tvrtke Oracle 1977. i vodio ju je kao izvršni direktor do 2014., sada je predsjednik uprave i glavni tehnološki direktor tvrtke.

Ellison je 2012. godine kupio 98% havajskog otoka Lanai za 300 milijuna dolara. Također posjeduje kuće u Kaliforniji, Nevadi i Floridi. Uložio je u Teslu i bio je član upravnog odbora tvrtke za električna vozila od 2018. do kolovoza 2022.

3. Jeff Bezos

Neto vrijednost: 254 milijarde dolara (porast od 22 milijarde dolara u odnosu na prošli mjesec)

Izvor bogatstva: Amazon

Jeff Bezos; Foto: Afp

Bezos je 1994. godine stvorio giganta e-trgovine Amazon i vodio ga kao izvršni direktor do srpnja 2021. (ostaje izvršni predsjednik); istog mjeseca otišao je u svemir na raketi koju je izgradila privatna tvrtka za rakete Blue Origin, koju je osnovao i financirao milijardama dolara. (Blue Origin je ovog ljeta nakratko poslao žensku posadu u svemir – uključujući pop zvijezdu Katy Perry, suvoditeljicu CBS Morningsa Gayle King i Bezosovu drugu suprugu, Lauren Sanchez.)

Prije osnivanja Amazon.coma u svojoj garaži u Seattleu, Bezos je kao tinejdžer radio u McDonald’su, diplomirao na Princetonu i radio u New Yorku u hedge fondu DE Shaw. Tvrtku Amazon je započeo kao online prodavač knjiga u vrijeme kada je malo ljudi kupovalo robu online. Tvrtka se također okrenula produkciji filmova i serija kako bi opskrbljivala Amazon Prime Video.

Bezos je bio najbogatija osoba na svijetu na Forbesovoj listi svjetskih milijardera od 2018. do 2021.; pao je na drugo mjesto najbogatije osobe na ljestvici 2022. i na treće mjesto od 2023. do 2025.

Bezos i njegova supruga MacKenzie razveli su se 2019. godine; kao dio nagodbe, ona je dobila 4% dionica Amazona, a on je zadržao 12%. Tada je prodao i poklonio veći dio svog udjela te posjeduje 8% tvrtke. Forbes je izračunao da je Bezos od izlaska Amazona na burzu 1997. godine prodao dionice u vrijednosti većoj od 49 milijardi dolara. Kroz svoje Bezos Expeditions uložio je u niz tvrtki, uključujući Airbnb i softversku tvrtku Workday.

4. Larry Page

Neto vrijednost: 232 milijarde dolara (porast od 30 milijardi dolara u odnosu na prošli mjesec)

Izvor bogatstva: Google

Dr. Lucinda Southworth, Larry Page, zamjenik guvernera Gavin Newsom i redateljica Jennifer Siebel; Foto: Afp

Larry Page je suosnovao tražilicu Google s kolegom doktorandom sa Stanforda, Sergeyem Brinom, 1998. godine i bio je izvršni direktor do 2001. te od 2011. do 2015. godine. Sada je član upravnog odbora Googleove matične tvrtke Alphabet i nastavlja biti većinski dioničar.

Krajem 2024. godine, Ministarstvo pravosuđa priopćilo je da bi Google trebao prodati svoj preglednik Chrome kako bi smanjio dominaciju tvrtke na internetu. Kao odgovor, Google je u izjavi rekao da bi takav potez naštetio potrošačima i američkom tehnološkom vodstvu. Odluka je možda bila jedan od razloga zašto je izvršni direktor Alphabeta Sundar Pichai prisustvovao inauguraciji Donalda Trumpa u siječnju. U najvećem antimonopolskom slučaju u desetljećima, savezni sudac je u rujnu presudio da Google ne mora prodavati Chrome.

Page je bio osnivački investitor tvrtke za rudarenje asteroida Planetary Resources, koju je 2018. godine preuzela blockchain tvrtka ConsenSys.

5. Mark Zuckerberg

Neto vrijednost: 223 milijarde dolara (manje od 29 milijardi dolara u odnosu na prošli mjesec)

Izvor bogatstva: Meta (Facebook)

Mark Zuckerberg; Foto: Afp

Zuckerberg je suosnovao Facebook dok je bio student na Sveučilištu Harvard 2004. godine. Sada se njegova tvrtka zove Meta, a izrasla je u najveću svjetsku društvenu mrežu s nekoliko milijardi korisnika diljem svijeta. Tvrtka također posjeduje Instagram i WhatsApp, koje je oba preuzela i uvelike proširila. Zuckerberg, koji je i dalje izvršni direktor, uveo je tvrtku na burzu 2012. godine i još uvijek posjeduje oko 13% udjela.

U listopadu je Zuckerberg bio u publici na dodjeli nagrada Wall Street Journala za inovatora godine, kada je njegova supruga Priscilla Chan osvojila glavnu nagradu za svoju ulogu u filantropiji usmjerenoj na liječenje bolesti.

6. Sergej Brin

Neto vrijednost: 215 milijardi dolara (porast od 28 milijardi dolara u odnosu na prošli mjesec)

Izvor bogatstva: Google

Dok Page ostaje nisko profiliran, Brin se vratio pomažući Alphabetu s AI strategijom. Prvi put se vratio iz poluumirovljenja kako bi prošle godine napravio promjene Googleovom Gemini AI chatbotu i naveden je kao ključni suradnik kada je model objavljen u prosincu. Poput svog suosnivača, Brin je trenutno član upravnog odbora Googleove matične tvrtke Alphabet i većinski je dioničar.

7. Bernard Arnault

Neto vrijednost: 183 milijarde dolara (porast od 23 milijarde dolara u odnosu na prošli mjesec)

Izvor bogatstva: LVMH/ luksuzna roba

Bernard Arnault; Foto: Afp

Arnault je izvršni direktor i predsjednik uprave grupe za luksuznu robu LVMH. Arnaultov otac zaradio je milijune u građevinskom poslu. U početku, Arnault je iskoristio 15 milijuna dolara od tog bogatstva za kupnju Christiana Diora. Od tada je izgradio najveću tvrtku za luksuznu robu na svijetu s oko 70 modnih i kozmetičkih marki, uključujući Louis Vuitton, Christian Dior, Moet & Chandon, Sephoru i draguljarnicu Tiffany & Co.

Petero Arnaultove djece radi u dijelovima carstva LVMH. Godine 2024. Arnault je nominirao dvojicu svojih sinova – Alexandrea i Frédérica u upravni odbor LVMH-a. Alexandre je imenovan zamjenikom izvršnog direktora LVMH-ove podružnice za vino i žestoka pića. Njegova kći Delphine, koja vodi Dior i sin Antoine već su članovi upravnog odbora. Godine 2024. imenovao je sina Frédérica za čelnika obiteljske holding grupe LVMH-a. Njegov najmlađi sin, Jean, direktor je odjela za satove u Louis Vuittonu.

Arnault je bio najbogatija osoba na svijetu veći dio prve polovice 2023., a zatim ponovno od veljače do kraja svibnja 2024.

8. Jensen Huang

Neto vrijednost: 176 milijardi dolara (porast od 14 milijardi dolara u odnosu na prošli mjesec)

Izvor bogatstva: Poluvodiči

Jensen Huang; Foto: Afp

Huang je suosnovao Nvidiju 1993. godine i od tada je njezin izvršni direktor i predsjednik. Posjeduje otprilike 3% tvrtke. Pod Huangom, Nvidijini grafički procesori postali su dominantni prvo u računalnim igrama, a sada i u umjetnoj inteligenciji, što joj je u listopadu pomoglo da postane prva tvrtka ikada vrijedna 5 bilijuna dolara.

Rođen na Tajvanu, Huang se kao dijete preselio na Tajland, ali obitelj ga je, zajedno s bratom, poslala u SAD zbog građanskih nemira u toj azijskoj naciji.

9. Steve Ballmer

Neto vrijednost: 156 milijardi dolara (nepromijenjeno od prošlog mjeseca)

Izvor bogatstva: Microsoft, LA Clippersi, investicije

Steve Ballmer; Foto: Afp

Bivši izvršni direktor Microsofta govorio je u lipnju u podcastu o svojoj predanosti zadržavanju većine svojih dionica Microsofta otkako je napustio tvrtku 2014. Ballmer, kolega Billa Gatesa sa Sveučilišta Harvard, pridružio se Microsoftu nakon što je odustao od MBA programa na Sveučilištu Stanford. Vodio je Microsoft kao izvršni direktor od 2000. do 2014.

Kada se Ballmer povukao iz Microsofta, kupio je Los Angeles Clipperse za 2 milijarde dolara – rekordnu vrijednost za NBA momčad u to vrijeme. Forbes sada procjenjuje vrijednost momčadi na 7,5 milijardi dolara. Novi dom Clippersa, Intuit Dome u Inglewoodu, nedaleko od međunarodne zračne luke Los Angeles otvoren je u kolovozu 2024.

10. Michael Dell

Neto vrijednost: 155 milijardi dolara (porast od 14 milijardi dolara u odnosu na prošli mjesec)

Izvor bogatstva: Dell Technologies

Michael Dell; Foto: Afp

Dell je započeo karijeru s 19 godina prodavajući računala iz svoje studentske sobe Sveučilišta u Teksasu, zaradivši 80.000 dolara do kraja prve godine. Danas je predsjednik i izvršni direktor tvrtke Dell Technologies, koja je osnovana 2016. godine spajanjem Della s gigantom računalne pohrane EMC-om, vrijednim 60 milijardi dolara.

Svoju istoimenu tvrtku je 2013. godine privatno uvrstio u kapitalnu tvrtku Silver Lake Partners, nakon što ju je 1988. godine uveo u javnost. Krajem 2018. Dell Technologies se vratio na javno tržište kroz komplicirano financijsko restrukturiranje. Dellov odjel za softver u oblaku, VMware, izdvojen je 2021.; tvrtka Broadcom, koja je dio Microchipovog pogona, kupila ga je 2023. za 69 milijardi dolara, od čega je 39% otišlo Dellu.