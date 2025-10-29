Ova zaljevska država pokreće Trumpov stroj za zarađivanje novca

Američki predsjednik je već zaradio stotine milijuna dolara u inozemstvu, a najveći dio tog bogatstva potječe iz jedne bliskoistočne zemlje. Njegov najunosniji strani posao tek bi mogao započeti.

Dana 11. siječnja 2017., devet dana prije nego što je prvi put postao predsjednik, Donald Trump otkrio je kako planira upravljati svojim višemilijardnim poslovnim carstvom dok bude u Bijeloj kući.

Nije namjeravao prodati imovinu niti je prepustiti nasljednicima. Nije planirao niti osnovati “blind trust” (prenijeti kontrolu drugom upravitelju kako bi se izbjegli sukobi interesa) ili angažirati neovisnog izvršnog direktora. Ipak, postojala je crta koju je obećao da nikada neće prijeći — neće sklapati nove inozemne poslove.

“Tijekom vikenda”, objasnio je tada izabrani predsjednik na konferenciji za novinare u Trump Toweru, “ponuđeno mi je dvije milijarde dolara za posao u Dubaiju — nekoliko različitih projekata. I odbio sam to.”

Osam godina kasnije, Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE), dom metropola Dubaija i Abu Dhabija, postali su središte međunarodnog širenja Trump Organizationa.

Sa sinovima, Donom Jr. i Ericom Trumpom, u ulozi izaslanika, predsjednik i njegova obitelj sklopili su najmanje devet ugovora povezanih s državama Perzijskog zaljeva — neki uključuju državne institucije UAE-a, a mnogi proizlaze iz poslovnih odnosa razvijenih ondje.

“Ovo je raj za developere”

Ti projekti, koji uključuju pet ugovora o licenciranju i tri posla s kriptovalutama, zajedno bi trebali donijeti oko 500 milijuna dolara prihoda u 2025. godini, te oko 50 milijuna dolara godišnje u godinama koje slijede.

Novi poslovi su već na putu. Trumpova obitelj radi na još neobjavljenom projektu u Abu Dhabiju, a novi dokumenti sugeriraju da bi se mogao nalaziti u četvrti Al Raha Beach.

Još zanimljivije — predsjednikovi sinovi planiraju nove načine kako iskoristiti “kriptomaniju” za dodatnu monetizaciju svojih nekretnina.

Eric Trump, koji upravlja svakodnevnim poslovanjem Trump Organizationa, ne skriva oduševljenje tom zemljom.

“UAE su raj za developere, jer vam nikada ne kažu ‘ne’,” rekao je prošle godine pred punom dvoranom u Abu Dhabiju. “Zapravo, uvijek vas potiču da pomičete granice. Nigdje se nije raslo brže. Nigdje nije bilo zabavnije raditi nego u UAE. Ako nešto želite izgraditi — ako to možete zamisliti — oni će vam to omogućiti.”

I doista — ako vam je prezime Trump.

“Vođe s Perzijskog zaljeva dobro znaju kako surađivati s ovim američkim predsjednikom”, kaže bivši diplomat s iskustvom u regiji. “Naučili su to prvi put, ali tada je bio ograničen u tome koliko otvoreno može tražiti novac. Sada više nema ograničenja.”

Krah zbog financijske krize

Najpoznatija američka obitelj u industriji nekretnina prvi je put ušla na bliskoistočno tržište prije otprilike 20 godina, i to, gdje drugdje, nego u Ujedinjene Arapske Emirate.

Tada je Dubai bio usred građevinskog booma, gradeći otoke u moru, u obliku karte svijeta i palminog stabla, odmah uz centar grada. Kako bi privukli investitore, čelnici državne tvrtke Nakheel organizirali su ručak 2004. godine u njujorškom klubu “21”, na kojem je bilo 75 potencijalnih ulagača, među njima i Donald Trump.

“Oni doslovno pune ocean — nevjerojatno!”, komentirao je tada oduševljeno Trump.

Do 2008. godine, Trump je već potpisao licencni ugovor s Nakheelom, čiji je direktor bio Sultan Ahmed bin Sulayem, utjecajan poslovni čovjek koji je imao poznanstva i u Sjedinjenim Državama, među ostalim i s Jeffreyjem Epsteinom.

Projekt Trump International Hotel and Tower trebao je biti najviša zgrada na otoku u obliku palme, s 50.000 kvadratnih metara prodajnog prostora, 378 hotelskih soba i 399 apartmana — od kojih je, prema Trumpovim riječima, jedan bio “rezerviran za njega osobno”.

Prodaja apartmana javnosti počela je u lipnju 2008. godine — no tajming je bio katastrofalan.

Financijska kriza uništila je tržište nekretnina u Dubaiju, a Trumpov je partner, prema izvješćima, otkazao projekt 2011. godine.

Izvršni potpredsjednik Trump Organizationa Eric Trump (desno), Zach Witkoff (u sredini), suosnivač tvrtke World Liberty Financial i Justin Sun (lijevo), osnivač kripto mjenjačnice Tron, na panelu tijekom kripto konferencije Token 2049 održane početkom svibnja u Dubaiju foto: Giuseppe Cacace/AFP

Iste godine, poduzetnik po imenu Hussain Sajwani počeo je razvijati projekat Damac Hills, golemi kompleks od 42 milijuna kvadratnih metara na rubu Dubaija. Jedan od njegovih suradnika, Ziad El Chaar, povezao se s Trumpovom obitelji i sklopio ugovor o licenciranju za golf-klub. U svibnju 2014. godine, El Chaar je osobno dočekao Trumpa na aerodromu Al Maktoum International, jedinom tada dovoljno velikom da primi Trumpov privatni zrakoplov. Tijekom vožnje automobilom, Trump ga je pitao o američkoj politici na Bliskom istoku, što je El Chaara navelo da se zapita ima li Trump političke ambicije.

Pokazalo se da je bio u pravu.

Dvije i pol godine kasnije, Trump je postao 45. predsjednik Sjedinjenih Država.

Sajwani, El Chaarov šef, proslavio je inauguraciju u Trump International Hotelu u Washingtonu, dok su Eric i Don Jr. mjesec dana kasnije doputovali u Dubai na svečano otvaranje Trump International Golf Cluba.

Kako se Trump tijekom predsjedništva povukao iz novih međunarodnih poslova, licencni je biznis zamro.

Napad na američki Kongres 6. siječnja 2021., koji se dogodio dva tjedna prije Trumpova povratka u privatni sektor, nije nimalo pomogao u obnovi brenda.

Drugi mandat, druga priča

U 2022. godini, Trump Organization je napokon potpisao novi licencni ugovor — za golf zajednicu izvan Muscata u Omanu, razvijenu u suradnji s omanskim sultanatom.

U projektu se ponovno pojavio poznati lik — Ziad El Chaar, bivši Sajwanijev zamjenik koji je u međuvremenu prešao u saudijsku tvrtku Dar Al Arkan. Upravo je ta suradnja s Omanom započela novi val Trumpovih poslova na Bliskom istoku.

Posao se ubrzao kako se Trumpov politički povratak počeo kristalizirati. Četiri dana nakon što je Joe Biden podbacio u TV-debati u lipnju 2024., međunarodni ogranak Dar Al Arkana objavio je posao kojim Trumpovo ime dolazi u Saudijsku Arabiju, a nekoliko tjedana kasnije — još jedan dogovor u Dubaiju.

Nove prilike stigle su nakon izbora: još dva posla u Saudijskoj Arabiji i golf klub u Kataru.

“Bilo je to sjajno iznenađenje za mene i moju obitelj kada je on ponovno izabran u studenom”, rekao je Sajwani, odjeven u tamno odijelo i kravatu u boji MAGA pokreta.

“Četiri godine smo čekali da povećamo ulaganja u SAD — i to na vrlo velik iznos.”

Trump mu je, pozivajući se na važnost podatkovnih centara u doba umjetne inteligencije, obećao potporu:

“Imamo ovlasti koje dosad nisu iskorištene u pogledu okolišnih dozvola”, rekao je izabrani predsjednik. “Ako uložite više od milijarde dolara u Sjedinjenim Državama, svima ćemo odobravati ubrzane revizije projekata.”

Zaokret prema kriptovalutama

Trumpovi sinovi, Eric i Don Jr., odmah su prepoznali priliku. Iako su njihova ranija iskustva s industrijskim nekretninama uključivala neuspjeli posao sa skladištem u Južnoj Karolini, već su mjesec dana kasnije osnovali vlastitu tvrtku — American Data Centers.

Tvrtka je imala plan usmjeren na umjetnu inteligenciju, vrlo sličan Sajwanijevom. No, Trumpovi su brzo preusmjerili poslovanje prema kriptovalutama, udruživši se s tvrtkom za rudarenje bitcoina i preimenovali kompaniju u American Bitcoin.

“Nikad neću zaboraviti što sam im rekao”, prisjetio se kasnije Eric Trump.

“Rekao sam im: Poslu moraš dati ime s dvije riječi. Mora imati ‘America’ i mora imati ‘Bitcoin’.“

American Bitcoin počeo je javnim trgovanjem prošlog mjeseca, a Eric Trump je javno hvalio sposobnost tvrtke da koristi jeftinu energiju iz Teksasa za rudarenje bitcoina po znatno nižim troškovima od tržišne vrijednosti.

Investitori su pohrlili — i vrijednost tvrtke, koja je u prvom tromjesečju 2025. izgubila oko 100 milijuna dolara, nakratko je skočila na više od 13 milijardi dolara.

Cijena dionica je od tada pala 61 posto, ali Eric Trump i dalje ima udjel vrijedan oko 410 milijuna dolara.

Donald Trump na reklamnom plakatu u sklopu Trump International Golf Cluba Dubai u Ujedinjenim Arapskim Emiratima 2015. godine foto: Karim Sahib/AFP

Direktor tvrtke American Bitcoin, Mike Ho, boravio je prošlog tjedna u Dubaiju na investicijskom summitu, gdje je izjavio da kompanija razmatra proširenje rudarskih operacija na UAE. Rekao je i da je razgovarao s lokalnom energetskom tvrtkom Taqa i investicijskim fondom ADQ.

Isprepletenost poslovnih i političkih interesa postala je svakodnevica u novoj Trumpovoj eri.

Licenciranje nekretnina, međunarodna diplomacija i trgovanje “meme” dionicama sada se stapaju u jedan vrtlog poslovanja, u kojem Trumpova obitelj postaje bogatija za milijarde dolara.

Ne mora biti riječ o otvorenim protuuslugama — poslovni odnosi vode do osobnih, a oni pak utječu na političke odluke. Tako moćni ljudi već desetljećima posluju na Bliskom istoku. Novo je to što se američki predsjednik sada nalazi u središtu te mreže.

Plati pa igraj

“To je vrsta transakcijskog odnosa na kakav su se te vlade navikle”, objašnjava bivši diplomat s iskustvom u regiji. “Ne zato što su one same duboko korumpirane, nego zato što moraju ostati na dobroj strani Washingtona, što god se dogodilo. A ovaj sadašnji Washington to upravo i traži — plati pa igraj.”

Ujedinjeni Arapski Emirati žele mnogo toga od Sjedinjenih Država — od naprednih čipova za umjetnu inteligenciju do vojne suradnje i utjecaja u diplomatskim pregovorima.

Jedan od ljudi koji im može pomoći u tome je Steve Witkoff, Trumpov dugogodišnji prijatelj iz svijeta nekretnina, koji sada djeluje kao “ambasador za sve” u Trumpovoj administraciji. Witkoff je uoči izbora ušao u posao s Trumpom, osnivši kriptovalutnu kompaniju World Liberty Financial. Od Trumpove pobjede na izborima, u tvrtku su počele stizati milijarde dolara, ponajviše iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

U travnju je tvrtka za visokofrekventno trgovanje DWF Labs, koja je tada upravo objavila preseljenje svog sjedišta u UAE, kupila tokene u vrijednosti od 25 milijuna dolara. U lipnju je misteriozna organizacija pod nazivom Aqua1 Foundation, osnovana otprilike u isto vrijeme, kupila još 100 milijuna dolara tokena.

Izvor novca Aqua1 Foundationa nije poznat, ali u kasnijem je priopćenju ta organizacija istaknula usklađenost sa “strateškom ekonomskom agendom vlade Abu Dhabija”.

Zajedno, ulaganja DWF-a i Aqua1-a donijela su procijenjenih 94 milijuna dolara Trumpovoj obitelji i 16 milijuna dolara obitelji Witkoff.

Nasljednici obiju obitelji, Eric Trump i Zach Witkoff, pojavili su se na pozornici kripto-konferencije u Dubaiju u svibnju.

Zach Witkoff, odjeven u kremasto odijelo širokih revera, objavio je da će tvrtka MGX, čiji je predsjednik zamjenik vladara Abu Dhabija, upotrijebiti World Libertyjev stablecoin za ulaganje dvije milijarde dolara u Binance, najveću svjetsku kripto-burzu.

Korištenjem Trumpovog stablecoina, MGX je u biti obećao World Libertyju višemilijardni depozit, koji bi mogao donositi oko 80 milijuna dolara godišnje kamata, čime bi se vrijednost stablecoin biznisa povećala za procijenjenih 690 milijuna dolara.

Tokenizacija nekretnina

U četvrtak je predsjednik pomilovao osnivača Binancea, milijardera Changpenga Zhaa. Na pitanje ima li to veze s njegovim poslovnim interesima, Trump je odgovorio: “Mnogi ljudi kažu da on nije bio kriv ni za što.” U stvarnosti, Zhao je 2023. godine priznao krivnju zbog neuspjeha u održavanju adekvatnog programa protiv pranja novca.

Trump nije jedini koji se ovih dana suočava s pitanjima o sukobima interesa.

U intervjuu za emisiju 60 Minutes, objavljenom prošlog tjedna, Steve Witkoff je odbacio takve kritike, pojavivši se zajedno s Trumpovim zetom Jaredom Kushnerom, čija investicijska tvrtka od 5,4 milijarde dolara velik dio kapitala također dobiva od zemalja Perzijskog zaljeva, uključujući i Ujedinjene Arapske Emirate.

“Ono što ljudi nazivaju ‘sukobima interesa’, Steve i ja zovemo iskustvom i povjerenjem koje imamo diljem svijeta”, rekao je Kushner.

Witkoff je dodao, hvaleći nedavni prekid vatre u Gazi: “Vodili smo direktne razgovore s čelnicima svih tih zemalja. Nismo razgovarali s pomoćnicima, već s onima koji donose konačne odluke.”

Trumpova obitelj tek sada počinje ubirati plodove spajanja različitih interesa. Trump hoteli bi uskoro mogli početi prihvaćati digitalne valute, a jedan od najpoznatijih bitcoin milijardera, Michael Saylor, koji je uveo trend ulaganja korporacija u kriptovalute, predložio je Eriku Trumpu novi, riskantan potez.

“Rekao mi je: ‘Eric, evo ti plana. Trebaš odmah založiti Mar-a-Lago. Digni dvije milijarde dolara na ime Mar-a-Laga i uloži sve u bitcoin.’ Ja sam mu rekao: ‘Ne znam… ako sada založim kuću svoga oca, nisam siguran da će baš biti oduševljen.’”

Postoji, međutim, i sigurnija – a možda i unosnija – prilika koja čeka Trumpovu obitelj: pretvoriti svoje nekretnine u digitalne tokene i ponuditi ih investitorima, političkim lobistima iz Washingtona, pa čak i stranim državnicima koji žele poslovati s američkim predsjednikom.

Ako su ti investitori spremni dodijeliti milijarde dolara Trumpovim brendovima koji ne ostvaruju stvarnu dobit, može se samo zamisliti koliko bi vrijednovali nekretnine koje doista donose prihod.

To, tvrdi Eric Trump, nije samo teorija.

U intervjuu za CoinDesk, objavljenom prošlog tjedna na YouTubeu, Eric je otkrio da već radi na tokenizaciji jedne zgrade, nudeći digitalne udjele u vlasništvu. Predstavio je plan kao alternativu tradicionalnim bankama, koje zahtijevaju detaljne procjene i stroge procedure odobravanja kredita — što, po njegovu mišljenju, koči inovacije i slobodno tržište.

“Ako želim financirati Trump Tower, zašto moram ići u Deutsche Bank?”, pitao je Eric Trump, aludirajući na banku s kojom je obitelj imala mnoge kontroverzne odnose.

“Zašto ne bih mogao izaći pred milijune ljudi koji vole Trumpa? Zašto ne bih mogao tokenizirati tu zgradu? Zašto ne bih mogao tokenizirati njezino financiranje? Zašto ne bismo mogli tokenizirati i naše golf-terene, ako to želimo?”

Tajanstvena organizacija

Koju će nekretninu Trumpovi tokenizirati prvu, još nije poznato — ali nova kula u Dubaiju čini se najlogičnijim kandidatom.

Ziad El Chaar, partner koji vodi projekt Trump International Hotel and Tower u Dubaiju, već godinama proučava koncept tokenizacije nekretnina, a 2023. je čak napisao esej o toj temi, u kojem je Dubai istaknuo kao idealno mjesto za takav model.

Druga opcija mogao bi biti još neobjavljeni projekt u Abu Dhabiju. Aqua1 Foundation, tajanstvena organizacija koja je ranije ove godine kupila 100 milijuna dolara tokena World Libertyja, nedavno je osnovala podružnicu u Abu Dhabiju usmjerenu upravo na tokenizaciju imovine.

Eric Trump više ni ne pokušava skrivati uzbuđenje:

“Tko želi sudjelovati u tome?”, upitao je u istom intervjuu.

Tko želi biti dio toga?

Tko želi kupiti jedan milijunti dio te zgrade i uložiti tisuću dolara?

I dijeliti naš uspjeh?”

Dodao je da će takvi mali ulagači imati i pogodnosti:

“Kad dođu odsjesti u tornju, kad borave u hotelu — mogu dobiti besplatne večere.

Ima ljudi koji žele imati udio u tom vlasništvu.”

A posebno — u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, gdje se Trumpov svijet luksuza, politike i digitalnog novca očito sve više isprepliće.

Dan Alexander, novinar Forbesa