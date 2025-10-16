Tajni ugovor koji skriva istinu: Nitko zapravo ne zna koliko Trumpovi danas zarađuju

Holding kompanija pod nazivom DT Marks Defi LLC uprihodila je više novca nego gotovo bilo koja druga tvrtka unutar predsjednikove mreže poslovanja. No, zbog tajnovitog ugovora koji se pojavio otprilike u vrijeme inauguracije, i dalje nije jasno tko zapravo prima taj novac.

Donald Trump je ove godine zaradio mnogo novca — ali nitko zapravo ne zna koliko. Ta je činjenica misterij, ali ne zato što predsjednik vodi privatni biznis. Nije ni zato što ne želi objaviti svoje porezne prijave. Čak ni zato što se dobici u kriptovalutama teško prate. Glavni razlog zašto nitko ne zna koliko Trump zarađuje leži u jednom jedinom, tajnovitom ugovoru koji se pojavio otprilike u vrijeme inauguracije.

Na početku godine, Trump je, čini se, posjedovao 70 posto tvrtke DT Marks Defi LLC, koja je pak držala 75 posto udjela u kripto projektu World Liberty Financial. U njegovoj imovinskoj kartici navedeni su neimenovani članovi obitelji (pretpostavlja se sinovi Don Jr., Eric i Barron) kao vlasnici preostalih 30 posto. No, nadzornica Trump Organizationa otkrila je u pismu njujorškom sucu da je njezin tim u siječnju doznao kako predsjednička obitelj prodaje udio u neimenovanoj tvrtki — gotovo sigurno u DT Marks Defi. Taj je dogovor, čini se, promijenio vlasničku strukturu tvrtke, iako se ne zna točno kako. Ugovor nije bio javno objavljen. Na web-stranici World Libertyja stoji da DT Marks Defi posjeduje udio u projektu, ali nije navedeno tko točno posjeduje DT Marks Defi. Trump je svoju imovinsku karticu podnio u lipnju, no ona očito prikazuje stanje od 1. siječnja, bez kasnijih promjena. Trump Organization nije pokazala nikakav interes da otkrije detalje siječanjskog dogovora — koliki je udio prodan, kome, za koliko novca, pa čak ni je li posao uopće dovršen.

Arapske veze

Jedno je ipak jasno: DT Marks Defi LLC zarađuje ogroman novac — više nego gotovo bilo koja druga Trumpova kompanija. Nekoliko ulagača, među njima i potpuni kripto početnici, ali i veliki igrači, kupilo je između siječnja i ožujka oko 440 milijuna dolara vrijednosti World Liberty tokena, a 75 posto tog iznosa, odnosno otprilike 330 milijuna dolara, otišlo je DT Marks Defiju. I to je bio tek početak.

U travnju je tvrtka DWF Labs kupila dodatnih 25 milijuna dolara tokena, od čega je, procjenjuje se, oko 19 milijuna otišlo DT Marks Defiju. Nekoliko tjedana kasnije, Eric Trump otputovao je sa Zachom Witkoffom, sinom Trumpova ambasadora Stevea Witkoffa, na kripto konferenciju u Dubai. Na pozornici je mlađi Witkoff otkrio da će World Libertyjev stabilni token USD1 dobiti potporu investicijskog fonda koji je osnovao predsjednik Ujedinjenih Arapskih Emirata — fond koji planira koristiti USD1 za ulaganje od dvije milijarde dolara u kripto burzu. To je praktički značilo da će World Liberty dobiti depozit od nekoliko milijardi dolara, koji bi mu svake godine mogao donositi desetke milijuna kamata. Sjajna vijest za vlasnike DT Marks Defi LLC-a — tko god oni bili.

Forbes je u lipnju prvi otkrio postojanje ugovora o prodaji udjela u DT Marks Defiju. Nekoliko tjedana kasnije, još jedna tvrtka iz UAE-a objavila je da je kupila 100 milijuna dolara vrijednosti World Liberty tokena, pri čemu je procijenjenih 75 milijuna završilo u DT Marks Defiju. Dana 30. lipnja Trump je na svojoj platformi Truth Social napao novinara koji je otkrio priču:

“Forbes se ni ne trudi pisati istinito,”, objavio je. “Nisam razgovarao s tim ološem godinama, ne zanimaju ih činjenice i sve što napišu namjerno je netočno. Mislio sam da je Forbes već davno mrtav, ali još uvijek kruži kao loša bolest.”

Jesu li i koji udio prodali?

Zatim je u kolovozu Trumpova obitelj predstavila najveću prodaju tokena do sada. Pomogli su u preuzimanju male biotehnološke kompanije koja je prodala dio svojih dionica, a sredstva iskoristila za kupnju više od 700 milijuna dolara vrijednosti World Liberty tokena — od čega je procijenjenih 75 posto sredstava opet završilo u DT Marks Defiju. Do tog trenutka, tvrtka je u 2025. godini uprihodila oko milijardu dolara.

Analizirajući sve te poslove, Forbes i drugi mediji procijenili su da su članovi predsjedničke obitelji ostvarili golemi profit. Ti izračuni polaze od pretpostavke da se vlasnička struktura DT Marks Defija nije promijenila od početka godine, što bi značilo da je predsjednik zaradio oko milijardu dolara, a Don Jr., Eric i čak 19-godišnji Barron ukupno oko 150 milijuna. No, točne brojke ovise o detaljima siječanjskog ugovora.

Nepoznanice počinju od osnovnog pitanja: Koliki su udio Trumpovi prodali — i po kojoj cijeni? Pitanja zatim postaju složenija: kako su strane u ugovoru procijenile vrijednost holding kompanije koja može zaraditi stotine milijuna dolara kombinacijom osobnih interesa i predsjedničkog utjecaja? Je li nepoznati kupac uložio ranije, računajući da ni sam predsjednik ne shvaća koliki novac će zaraditi? Ili je Trump sve to unaprijed planirao — i zato tražio ogromnu isplatu odmah na početku mandata?

Odgovori se možda neće znati do svibnja 2026., kada predsjednik bude morao predati novu imovinsku karticu. No čak i tada ne treba očekivati potpunu transparentnost — Trump se oduvijek hvalio svojim bogatstvom, ali jednako se trudio da detalji o njemu nikada ne postanu javni.

Dan Alexander, novinar Forbesa